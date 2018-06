En Cochabamba

Encuentro de plataformas

Iniciativa. Activistas se reúnen para planificar nuevas estrategias en defensa del 21F.

Sábado, 30 de Junio, 2018

Decenas de plataformas y agrupaciones ciudadanas del país se reunirán hoy para definir estrategias de protestas.

La defensa del resultado del referéndum del 21 de febrero 2016 en contra de la repostulación del presidente Evo Morales, la democracia y la Constitución Política del Estado (CPE), es el primer objetivo de este encuentro.

En los últimos días los activistas han tomado mayor protagonismo en el país por sus actividades e iniciativas de protesta en contra del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que avala la reelección indefinida de autoridades, por encima del voto ciudadano.

Acciones. Es por este motivo, que las plataformas ciudadanas se han organizado para realizar en esta jornada la Asamblea Nacional de plataformas ciudadanas.

Cristian Tejada, representante de la plataforma Generación 21, uno de las organizadores del evento, destacó esta actividad, señalando que la intención es reunir todas las ideas y propuestas de estos grupos para continuar con las acciones en defensa del 21F y a la vez rechazar la repostulación indefinida que impulsa el MAS desde hace tiempo, con el fin de que Morales vuelva a ser candidato presidencial para los comicios nacionales del 2019.

"Hemos visto la efervescencia de la población y la intención por defender esta situación. No debemos olvidar que lo más sagrado que tiene el pueblo es el poder de decidir y eso no podemos permitir que nos lo quite nadie", manifestó Tejada al convocar a la población a sumarse a este movimiento.

2 Años

y 4 meses vienen movilizándose estos grupos ciudadanos.