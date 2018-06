Así están los cuatro mercados distritales del Plan tres mil

Abandonados luego de 9 meses del traslado

Protestas. Comerciantes no asisten a los espacios que se les asignó y las calles hacia el Obelisco del D-8 están nuevamente llenas. Mientras autoridades anuncian más obras en estos centros y reforzar control.

Sábado, 30 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Turere. Ambos lados del mercado están casi vacíos.

Un terreno completamente vacío es lo que queda. Más de 70 comerciantes se fueron retirando de a poco de un espacio, en el mercado El Progreso, que les asignó la Alcaldía a finales de septiembre del año pasado.

Luego de 9 meses en el lugar no queda ni rastro de los vendedores, quienes incluso se llevaron los palos con los que instalaron sus casetas. Debido al abandono del lugar, igual ya la Alcaldía retiró los baños portátiles hace más de dos meses. Este es el panorama en uno de los cuatro mercados del Plan Tres Mil donde se reubicó a los comerciantes que en aquel entonces vendían en la rotonda. La situación en los otros tres en muy similar: Copacabana, Turere y Urkupiña fueron abandonados por los ambulantes. Aunque en este último hay más asistencia de comerciantes, al menos unos 20, pero eran 200. Mientras la Rotonda nuevamente, en las últimas semanas, se fue llenando de comerciantes, con lo que se evidencia que aún falta mucho para consolidar el trabajo. Ante esta situación los que tienen puestos en el mercado Modelo del Plan Tres Mil, ratificaron que si las autoridades no despejan las calles, bloquearán Normandía este lunes.

Les hicieron obras, pero ya no hay comerciantes. En el mercado Turere se observó a un grupo de trabajadores que, pese al abandono de los puestos por parte de los ambulantes, están haciendo obras en el lugar. Concluyen la construcción de tinglados, un compromiso que asumió la Alcaldía en octubre del 2017 para garantizar el traslado. Pese a estas obras no hay más que unos 10 comerciantes en un sector y en el otro extremo no hay ninguno. Esto siendo que en septiembre del 2017 se reubicó ahí al menos a 200. Una de las socias internas de este centro, María Peña, indicó que este año no fue ninguno de los ambulantes a ocupar el lado este del mercado. "Vinieron unos 15 días todos, se hicieron prometer poner galpones, luego fueron disminuyendo (los comerciantes) y ahora ya no viene nadie pero se sigue invirtiendo en el lugar”, criticó. En el lado que hay algunos vendedores, el presidente de la asociación 27 de Mayo, Marcial Choque, indicó que cuenta con 27 socios y que estos se dividieron en dos grupos para asistir solo media jornada. “Hay muy pocas ventas, faltan micros. Además es inseguro, se deja los productos y se pierden”, reclamó.

En este centro cada martes hay feria, a la que asisten a vender algunos reubicados pero lo inusual es que se instalan en la calle. No ingresan a sus puestos, indicaron los vecinos.

En el mercado Copacabana, donde se instaló en un pasillo a 70 comerciantes. En la actualidad no hay ninguno, poco a poco fueron abandonando el lugar. Aunque algunos dejaron los postes de sus puestos. Una de las comerciantes del mercado antiguo, Andrea Paco, señaló que solo fueron unos dos o tres meses y luego desaparecieron todos. "Cuando venían (los comerciantes) también había más gente. Deberían volverlos", opinó. Otra socia antigua, Nela Quevedo, manifestó que personal de la Alcaldía les aseguró que los volverán a llevar. "Dicen que los traerán de nuevo ¿Cómo será?", dijo.

En el último mercado, el Urkupiña, sí se observan a algunos comerciantes, aunque muy pocos. Una de las ambulantes reubicadas que asiste, Eugenia Ibáñez, contó que hace tres semanas se concluyó el tinglado y que por eso está tratando de ir regularmente a vender. Otra vendedora, Cleofina López, enfatizó que es una de las pocas que asiste pero que tienen muy pocas ventas.

Más obras para comerciantes. Según la cuenta oficial del concejal, Rommel Pórcel, quien hace algunas semanas por motivos de salud no asiste a las sesiones, en el área de Las Orquídeas del Plan Tres Mil, se concluirá en las próximas semanas la construcción de un tinglado que albergará a todos los gremialistas que estaban asentados en el Obelisco. El subalcalde del Plan Tres Mil, Jesús Álvarez, detalló que solo en ese predio que es municipal, actualmente hay más de 1.000 comerciantes de 9 asociaciones que se beneficiarán con la obra. "En una audiencia pública, no solo los comerciantes del nuevo mercado, (Plan Tres Mil) sino los presidentes de juntas vecinales, todo el Plan (Tres Mil) determinó cero ambulantes", insistió. En cuanto a la situación de abandono del mercado El Progreso, indicó que se aprobó la construcción de un nuevo "mercado saludable con infraestructura moderna".

La autoridad agregó que se harán los esfuerzos necesarios para liberar las calles de ambulantes pero que la información oficial la brindará directamente el secretario Municipal de Coordinación Institucional, Jorge Landívar, quien también coordinó la reubicación el 2017. Se intentó, sin éxito, comunicar con Landívar.

"(El retorno de comerciantes) Es por una negligencia del ejecutivo". Para el concejal, Tito Sanjinez, el retorno de comerciantes a la rotonda es por una negligencia del ejecutivo municipal que no cumplió los acuerdos con los comerciantes, principalmente en la mejora de infraestructura y el aumento de transporte público por los mercados distritales. "Fue pasando el tiempo y no se hizo mejoramiento de infraestructura y los reubicados se vieron obligados a volver a la rotonda", opinó.

Calles de la rotonda llena de comerciantes. Desde hace meses los comerciantes ambulantes volvieron a la rotonda del Plan Tres Mil. Inicialmente se asentaban solo en la tarde, a partir de 17:00. Sin embargo, desde las últimas semanas los asentamientos incluso son desde la mañana. En un recorrido ayer alrededor de las 10:00, se observó a vendedores principalmente de ropa y comida asentados en las aceras de las cuatro calles que llegan al Obelisco: Plan Tres Mil, El Mechero, La Campana y 18 de Marzo. Aunque el caos es mayor en la tarde, según se evidenció el martes.

"Hace un mes que no hay ningún operativo en la rotonda". El presidente de las asociaciones del nuevo mercado, Enrique Gonzalo, indicó que luego de dos días aún no tuvieron respuesta a su reclamo de desalojar a los comerciantes de la rotonda. "Hace un mes que no veo ni un solo operativo. La rotonda es tierra de nadie. Están llenos de ambulantes los espacios que nosotros dejamos y como eso prácticamente era un mercado consolidado, tienen clientela y la gente prefiere irse allá. Es una competencia desleal", lamentó.

Ante ello, advirtió que si lunes no tienen respuesta, el martes comenzarán los bloqueos de Normandía de forma indefinida.

Según Gonzalo, los ambulantes volvieron porque el municipio no mejoró las condiciones de transporte de los mercados distritales.

1er Mercado

en ser ordenado fue la rotonda del Plan.

1.500 Comerciantes

es el promedio que se reubicó en el Plan Tres Mil.