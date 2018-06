Gobierno llama a la UPEA a reinstalar diálogo el domingo sin tocar Ley 195

La UPEA suspendió sus protestas callejeras para viabilizar la reinstalación de la mesa de diálogo

Viernes, 29 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Ministro Alfredo Rada. Foto: ABI.

El ministro de la Presidencia Alfredo Rada envió este viernes una carta al rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) invitando a reinstalar el diálogo el próximo domingo con una comisión del Órgano Ejecutivo y sin presencia de autoridades legislativas.

Explicó que no es necesaria la participación de los presidentes de las cámaras legislativas porque no está en debate la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria, ya que se ha demostrado que no es posible sin afectar a alguna universidad pública o algún otro sector social, indicó.

Dijo que una vez que se ha verificado la suspensión de las movilizaciones efectuadas por la UPEA, están dadas las condiciones mínimas para restablecer el diálogo con el Órgano Ejecutivo, que comisionará a un equipo de gobierno para atender a los dirigentes.

Señaló que el encuentro fue fijado para el domingo 1 de julio las 14:30 horas en las oficinas del Fondo Productivo Social (FPS) ubicado en la zona de Sopocachi en la ciudad de La Paz.

La autoridad dijo que un ministro de Estado que es parte imprescindible de dicho equipo, está arribando al país el día domingo, luego de cumplir una tarea de Estado en el exterior.

Rada precisó que la UPEA debe enviar una delegación de no más de diez personas y ponderó la decisión de la Universidad de levantar las medidas de presión.

La casa superior de estudios cumplió un mes de movilizaciones permanentes sobre la ciudad Sede de Gobierno y rechazó el presupuesto de 70 millones de bolivianos que le fueron asignados de manera unilateral por el Ejecutivo.

La UPEA demandó un presupuesto de 152 millones de bolivianos para cerrar gestión, considerando que su déficit alcanza a ese nivel. Además levantó la bandera de modificar la Ley 195 como un mecanismo para obtener mayores recursos por concepto de coparticipación tributaria.

Tanto el Gobierno como la Confederación Universitaria de Boliviana rechazaron la posibilidad reformar esa ley, porque sería afectar a alguna casa superior de estudios que no estaría en condiciones de aceptar una reducción.

La UPEA exige mayor presupuesto argumentando un crecimiento de la población estudiantil que en cifras alcanzaría a 47 mil universitarios divididos en 60 carreras.

El gobierno condicionó un eventual aumento del presupuesto a una mayor transparencia en la administración de recursos económicos y que la UPEA se someta a una auditoría y acreditar el número de estudiantes, algo que el rector no ha descartado y que las puertas de la Universidad están abiertas para una fiscalización. / Erbol