Evo rechaza informe de EEUU sobre tráfico humano y cree que es una excusa para atacar

El Jefe de Estado aseguró que Bolivia cumple con todos sus compromisos y trabaja con la comunidad internacional para combatir el tráfico de personas

Viernes, 29 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: El presidente Evo Morales en entrevista con los medios en Roma. Foto: ABI

El presidente Evo Morales rechazó este viernes el informe anual de Estados Unidos sobre el tráfico de personas y consideró que ese país simplemente usa una excusa más para atacar a Bolivia.



"EEUU no tiene la autoridad moral ni legal para certificar o descertificar a ningún Estado soberano. Bolivia rechaza enérgicamente el intento de ese país de pretender mellar nuestro compromiso en contra de la trata y tráfico de personas", afirmó Morales, mediante su cuenta en Twitter.



Ayer, EEUU incluyó a Bolivia en la "lista negra" de países que no cumplen con estándares requeridos en la lucha frontal contra el tráfico humano.



Según el justificativo de EEUU, Bolivia no cumple en su plenitud con las normas establecidas y tampoco demuestra un incremento en sus esfuerzos para eliminar este flagelo de la humanidad.



Sin embargo, "como EEUU no puede criticar nuestra política de lucha contra el narcotráfico, (ahora) utiliza cualquier excusa para atacarnos", manifestó Morales.



Agregó que Bolivia no solo cumple con sus compromisos, sino que trabaja junto a todos sus vecinos y la comunidad internacional para combatir la trata y tráfico de personas.