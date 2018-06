Salud

Si tiene gripe o resfrío, no hay que toser en las manos ni al aire

Viernes, 29 de Junio, 2018

Estamos en un periodo de epidemia y las infecciones respiratorias agudas se presentan más entre las edades de uno a cuatro años”, alertó Alejandra Salas Clavijo, jefe de unidad de Epidemiología del Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES), quien recomendó que se desarrollen hábitos de higiene para evitar el contagio.

La profesional dijo que entre los hábitos determinantes que te preparan para no propagar el resfrío, ni ser contagiado son los de higiene. Por ejemplo: “Si tienes tos, no debes toser al aire libre, sino estornudar en un pañuelo desechable o en el pliegue del codo, encima de la ropa. Para nada y por nada hacerlo en la mano, porque después se quedan los virus, bacterias en la piel y a veces saludamos a una persona, agarramos un teléfono, etc. y luego ese mismo objeto lo agarra otro individuo”, explicó.

Como hábito de higiene para cuidarse del resfrío y otras enfermedades es primordial el lavado de manos. “Hay que lavarse las manos, debemos lavarnos varias veces durante el día: antes y después de comer, y antes y luego de entrar al baño”, previno.

Según la profesional, la persona con síntomas de está resfriada debería usar barbijo de manera obligatorio para evitar el contagio a la población que está cerca.

Un espacio cerrado con refrigeración y alta densidad de gente es el foco perfecto para coger algún virus. Si tiene que ir en el trasporte público, es importante tener en cuenta lo siguiente: evita tocar los lugares comunes, si tienes que sujetarte, procura no llevarte la mano a la boca después y llévate en el bolso algún gel antibacteriano para manos.

En estos días de frío buscamos el abrigo más caliente y la bufanda más densa. Luego acabamos sudando, y el sudor es humedad que se queda en nuestro cuerpo y que produce escalofríos, incomodidad y una descompensación interna. Es mejor usar la ropa adecuada.

Clavijo dice que los casos de resfrío “pueden ser virales, bacterianas o por hongos”.

El resfriado tiene síntomas similares a la influenza que es una infección estacional viral. La influenza se puede dividir en varios tipos: la influenza A, B y C.

La influenza A se puede subdividir en varios tipos, los más comunes y los que están presentes circulando en el departamento de La Paz son la H1N1 y AH3N2. En este año se detectaron 32 casos de H1N1 y dos casos de AH3N2. En la influenza tipo B se presentaron 59 casos y 15 casos de virus sincitial respiratorio que también requieren la vigilancia epidemiológica, reportó Clavijo.