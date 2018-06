Tras audiencia cautelar

Alcaldesa Chapetón sale libre, juez aplica seis medidas sustitutivas

Viernes, 29 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Imágenes de la audiencia de esta mañana. Foto: GAMEA

La Juez Tercero Anticorrupción de la ciudad de La Paz Claudia Castro determinó la mañana de este viernes la libertad de la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón y aplicó seis medidas sustitutivas a la detención preventiva que fue solicitada por el Viceministerio de Transparencia y que a última hora se retractó de su pedido de enviar a la autoridad municipal a la cárcel de Obrajes.



La Juez dispuso que la alcaldesa Soledad Chapetón deberá presentarse cada 15 días, está prohibida de concurrir a lugares determinados que tenga relación con el hecho principal, no puede emitir datos sobre este proceso en medios de comunicación social, está prohibida de comunicarse con e personal implicado en el caso y deberá presentar dos garantes.



Chapetón fue imputada por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución porque en el trabajo de rezonificación de un predio de 1.200 metros no incorporó el terreno como bien municipal y al contrario habría consolidado en favor de una persona particular que instaló una estación de servicio.



La alcaldesa dijo en audiencia que el proceso de recuperación fue reencaminado en su gestión, a diferencia de los anteriores alcaldes que no hicieron nada para retener el terreno como propiedad municipal./ Erbol