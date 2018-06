Gobierno define los ministerios que funcionarán en el nuevo Palacio

El presidente en ejercicio Álvaro García Linera dijo que el presidente Evo Morales tendrá un cuarto de descanso y su despacho presidencial

Viernes, 29 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Así se ve el edificio de la denominada Casa Grande del Pueblo entre las calles Ayacucho y Potosí. Foto: ANF

El Ministerio de la Presidencia tiene la responsabilidad de disponer que la mayoría de los ministerios que habitan en contrato alquiler se trasladen a la denominada Casa Grande del Pueblo que reemplazará al Palacio de Gobierno.

La inauguración se realizará una vez que el edificio esté amoblado y con el mobiliario respectivo en todos los pisos y que los ministerios estén funcionando, informó el vicepresidente, Álvaro García Linera.



"Estamos evaluando los ministerios que están en alquiler para jalarlos, eso está a cargo del Ministerio de la Presidencia. En las siguientes semanas tendremos definido (los ministerios que se trasladan). La mayor cantidad de ministerios que están en alquiler los vamos a colocar", sostuvo.



La autoridad también salió en defensa de lo que sería la suite presidencial en el piso 25, que será ocupada por el presidente Evo Morales y que ha sido objeto de críticas por tener un yacuzzi, gimnasio y sauna.



García Linera pidió esperar para comprobar realmente si es una suite, una gran mansión o es un pahuichi, explicó que vio el cuarto del Mandatario y lo que será la oficina o despacho presidencial.



"He visto que habrá una camita, y cuando esté todo verán todo, ahí verán si es una suite un pahuichi o si es una mansión. No conozco hombre más ligero de protocolo que el propio presidente", sostuvo.



Añadió que existen criterios preformados respecto al nuevo edificio y en particular sobre el área que ocupará el Mandatario. "Lo que he visto es un cuarto de trabajo y otro cuarto pequeño para descanso".



La nueva edificación cuenta con 29 pisos y un helipuerto, ha costado al Estado más de 250 millones de bolivianos. La oposición ha criticado la construcción por considerar que existen otras necesidades más apremiantes en el país que reemplazar el Palacio de Gobierno.