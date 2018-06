Estudiantes de la UPEA escriben carta a Evo

Llega marcha a reforzar protesta de UPEA

Manifestación. Marcha de Patacamaya arribó a La Paz y copa el centro paceño. Docentes y estudiantes se crucificaron. Exigen diálogo sin cesar las manifestaciones.

Viernes, 29 de Junio, 2018

La marcha de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) llegó ayer a la sede de Gobierno, tras una caminata de cuatro días desde la localidad de Patacamaya, en busca de mayor presupuesto y justicia para el estudiante fallecido Jonathan Quispe Vila. Reforzaron su demanda con crucifixiones.

Algunos se crucifican. Durante el recorrido, varias organizaciones sociales respaldaron las demandas de esa casa superior de estudios, entre ellos, la Asociación de Lustracalzados 6 de Marzo que expresó su apoyo a los estudiantes y pidió al Gobierno que atienda a este sector. Incluso las sedes universitarias de Achacachi y Yungas participaron de la protesta reforzando las filas de la marcha.

Hoy, algunos docentes de las carreras de Economía y Derecho se crucificaron en la avenida Naciones Unidas exigiendo atención del Gobierno y la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Por su parte, el rector de la UPEA, Ricardo Nogales, que se unió el miércoles a la marcha, indicó que sus medidas de presión están fortalecidas para lograr su objetivo y advirtió que en caso de que las autoridades de Estado no los convoquen a negociar radicalizarán sus protestas.

"Estamos más fuertes para luchar por nuestros objetivos. En todo el camino hemos recibido el apoyo de la gente, de las organizaciones sociales, esta lucha es de todos. Estamos esperando que el Gobierno nos convoque a dialogar, si no hay solución vamos a seguir con las protestas", dijo.

García Linera pide retorno a clases. El presidente en funciones, Álvaro García Linera, pidió el retorno a clases de los estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), tras más de un mes de paro. La casa de estudios superiores, próxima a su segundo mes de protestas, supuestamente exige al Estado un mayor presupuesto, posición radical que lamentó García Linera durante conferencia de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno.

El vicepresidente aseguró que el presupuesto y funcionamiento de la UPEA están garantizados, porque cuenta con unas reservas de 690 millones de bolivianos (99 millones 824 mil 222 dólares) para ser ejecutados hasta diciembre.

Comentó, que dicho centro educativo ejerce presión sobre los estudiantes con promesas de incrementar notas académicas si participan en las movilizaciones, lo cual perjudica su formación sin afectar los bolsillos de los docentes y administrativos.

Rector desafía al gobierno. El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, pidió al gobierno "por favor fijar, día y hora" para sentarse a dialogar porque no están de acuerdo con el monto aprobado, sino que requieren Bs 152 millones para cerrar la gestión. Indicó que incluso ese monto no es sostenible en el transcurso del tiempo. Sin embargo, dijo que no son exigentes ni radicales sino que esperan que el gobierno les demuestre si el presupuesto asignado alcanza para cerrar la gestión. "Si demuestran que esa plata alcanza inmediatamente levantamos las medidas de presión, pero mientras no ocurra ello, no podemos hacer eso", aseguró.

El conflicto con la UPEA ingresa a la séptima semana, el mismo tiempo que la universidad alteña se encuentra paralizada sin obtener atención, básicamente por presupuesto y exigiendo la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria, aunque sin tener respaldo del resto de las universidades. Nogales dijo que no aceptan un diálogo condicionado que ha solicitado el gobierno, porque hay un mandato del comité de movilizaciones que decidió continuar con las medidas de presión.

690 Millones de bolivianos

es el presupuesto aprobado para la universidad alteña.

Romero pide declarar sobre muerte de Jonathan

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, solicitó al Ministerio Público que lo convoquen a declarar sobre la muerte del estudiante Jonathan Quispe, estudiante de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que fue asesinado el 24 de mayo por el impacto de una canica lanzada por un policía.

"El ministro Romero ha solicitado al Ministerio Público que fije fecha y hora para que preste su declaración", informó Filemón Sandóval, director jurídico del Ministerio. Sandóval agregó que hasta la fecha no recibió una notificación por la querella que instauró el Ministerio de Gobierno sobre ese caso que investiga la Fiscalía. /ABI

ANF/Agencias eldia@eldia.com.bo