En lo que va del año

Derechos Reales, Identifican 10 casos de falsificación

Dato. Enfatizan que para prevenir esto es necesario vincular los datos con las notarías. Fiscalía investiga un caso de oficina de Warnes.

Jueves, 28 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Atención. A diario más de 800 personas llegan hasta la central de Derechos Reales.

El registrador de Derechos Reales de la capital cruceña, Alfredo Echeverría, reconoció que es "fácil ingresar documentación falsa a Derechos Reales debido al avance de la tecnología para duplicar formularios similares a los originales". Este año se identificaron 10 casos, los más frecuentes son: doble partida y doble titulación de terrenos. Como medida preventiva enfatizan que es necesario vincular en red los datos de las notarías con los de esta institución. Esta semana la Fiscalía allanó la oficina central de la institución por una denuncia de supuesta falsificación.

No hubo mejora con cambio de formularios. El año pasado se cambiaron las medidas de seguridad de los distintos formularios que ingresan a Derechos Reales, además de que se incrementó el precio. Al respecto, Echeverría reconoció que pese a esto no hubo cambios favorables. "Las cosas siguen igual", indicó. De los 10 casos identificados en las oficinas, cinco fueron en la central y el restante en las de provincia. "Ahora con la tecnología, fotocopiadoras y demás, hacen documentos muy parecidos, idénticos y nosotros en las ventanillas no somos peritos para decir "este sí o este no". Es necesario mejorar el sistema", remarcó.

Echeverría dijo que para tratar de frenar estos casos se requiere mejorar el sistema informático y vincularlo con los datos de las notarías. así un funcionario cuando recibe un formulario podría ingresar a una base de datos a verificar su veracidad.

Mauricio Romero, del Consejo de la Magistratura, indicó que se trabaja un plan piloto para mejorar los controles de seguridad, aunque evitó dar más detalles.

El martes, debido a una denuncia de que se ingresó documentación aparentemente falsa, la Fiscalía allanó el martes la oficina central de Derechos Reales.

800 Trámites

se atienden a diario en la oficina central.