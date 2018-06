Hoy es segundo día de la medida

Maternidad, Acatan paro y piden ítems

Salud. Afirman que se requieren al menos 100. Advierten con volver a paralizar atención la otra semana.

Jueves, 28 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Hospital. Hoy más se suspenderá la atención.

Los trabajadores de la maternidad Percy Boland acatan un paro de 48 horas, exigen ítems. Aún no tienen respuesta de las autoridades y advierten que podrían paralizar nuevamente las actividades la próxima semana, esta vez por 72 horas.

Demandan al menos 100 ítems. La secretaria ejecutiva del sindicato, Marlene Salvatierra, indicó que necesitan al menos 100 ítems para distintas especialidades, pues cada vez es mayor la cantidad de pacientes que reciben, pero con la misma cantidad de personal en los últimos dos años. Uno de los servicios más saturados en neonatología. A diario este hospital de tercer nivel atiende más de 35 partos, pero este servicio no fue suspendido, tampoco la emergencia. Solo no se atendió consulta externa.

El director del hospital, Federico Urquizo, reconoció que la demanda es justa, pero pidió a los trabajadores no perjudicar a la población y buscar medidas alternativas.

Sobre los ítems. El secretario departamental de Salud, Óscar Urenda, enfatizó que la instancia departamental no cuenta con recursos para contratar más personal por lo que el reclamo de los trabajadores debería ser exclusivamente al Ministerio de Salud. "Nosotros no tenemos más recursos para pagar más personal. Ya cancelamos 1.800 ítems para los distintos hospitales de Tercer Nivel y la Gobernación hace dos años que no recibe ningún ítems de salud de la instancia nacional", remarcó. Hace más de dos semanas el ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, informó que se está analizando la situación en cada hospital para ver la manera que atender sus pedidos.

6 Hospitales

de Tercer Nivel hay en la capital cruceña.