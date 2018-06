Millones de indocumentados siguen en el limbo

Ley de Trump queda atascada, La Cámara Baja rechaza ley migratoria

EEUU. La iniciativa de legisladores republicanos no convence ni a sus propios correligionarios.

Jueves, 28 de Junio, 2018

Los líderes republicanos de la Cámara Baja de Estados Unidos fracasaron ayer de nuevo en aprobar una ley migratoria con la que pretendían dar un camino a la ciudadanía a 1,8 millones de jóvenes indocumentados, pero también recortar la inmigración legal y dotar de financiación la construcción del muro con México.

Un texto que no convence. Con 121 votos a favor y 301 en contra, los republicanos se mostraron de nuevo incapaces de proponer un texto legislativo que convenza tanto a sus correligionarios como a los demócratas para solucionar el problema de los jóvenes indocumentados, atajar la separación familiar y fortalecer la seguridad en la frontera.

La propuesta planteaba un camino a la ciudadanía para 1,8 millones de jóvenes sin papeles, conocidos como "soñadores", y ponía fin a la separación familiar en la frontera, pero a la vez limitaba la reunificación de los inmigrantes legales separados de sus parientes y concedía 25.000 millones de dólares para crear el muro con México.

A pesar de que el presidente de EEUU, Donald Trump, dio su apoyo al texto "in extremis" durante la mañana de hoy, el liderazgo republicano fracasó tras semanas de negociaciones con su ala más moderada.

Después del fracaso del voto, Trump insistió en que, en cualquier caso, la legislación hubiera fallado en el Senado, donde la mayoría republicana es mínima.

"El problema es que necesitamos votos demócratas en el Senado y es por eso que no me emociono demasiado con el proyecto de ley de la Cámara, porque no va a pasar en el Senado, no vamos a lograr que los demócratas voten por nada. Podemos darles el 100% de lo que quieren, y duplicarlo y aun así no lo aprobarían", dijo el mandatario a la prensa.

Por su parte, la líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, consideró que la norma propuesta por Ryan era inadmisible. "El proyecto de ley de Ryan era el escandaloso y ofensivo programa de deportación masiva del presidente hecho ley", apuntó la congresista.

Visita de mexicanos. Mientras tanto, una delegación de senadores y diputados mexicanos concluyó hoy una visita a Washington en la que expresaron su "preocupación" por la detención de las familias de inmigrantes indocumentados en la frontera común, además de por los cientos de niños que siguen separados de sus padres.

La delegación tuvo reuniones en el Senado y la Cámara de Representantes de EEUU, además de verse con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó el Senado mexicano en un comunicado distribuido por la embajada de México en Washington. Su visita llegó pocos días después de que el Congreso de México exigiera al Ejecutivo de su país cooperación con EEUU en migración y en la lucha contra el crimen organizado mientras el Gobierno de Trump no tratara "con respeto" a los inmigrantes.

Hablarán con pence sobre niños separados de sus familias

Los niños separados de sus padres inmigrantes ilegales en EEUU será tema central en la cita de los gobernantes de Guatemala, El Salvador y Honduras con el vicepresidente Mike Pence, que tendrá lugar hoy, después de que un tribunal estadounidense ordenó reunificar a las familias.

El mandatario salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, "tiene previsto abordar en esta reunión, con especial énfasis, la situación de los niños migrantes que han sido separados de sus familias", señaló la Presidencia de El Salvador.

