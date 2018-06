Bolivia tiene plan de prevención

Cítricos libres de la bacteria HLB

Senasag. Socializará con productores los daños que causa esta enfermedad en las plantas.

Jueves, 28 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Autoridades. Dieron a conocer las actividades del Día Nacional del Cítrico.

Bolivia sigue siendo libre de Huanglongbing (HLB), enfermedad que ataca a los cítricos y causa pérdidas significantes en los productores citrícolas. El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) lleva adelante el Programa de Prevención de HLB desde el 2012, y hasta la fecha no registra casos de dicha enfermedad en zonas productivas del país. Con intención de seguir con ese mismo estatus sanitario, el Servicio de Sanidad, municipios y productores realizan todos los años campañas de prevención bajo el nombre del Día Nacional de Prevención del Cítrico.

Se realizan controles permanentes. Remi Castro, coordinador de Sanidad Vegetal del Senasag, indicó que en los países vecinos de Argentina, Paraguay y Brasil está presente la enfermedad HLB, que genera pérdidas económicas cuantiosas en la producción de cítrico porque no existe tratamiento para controlarle y afortunadamente en Bolivia no se la tiene presente. “Afortunadamente no hemos detectado la enfermedad HLB en el país, todavía somos libres y esperamos mantener ese estatus”, dijo Castro.

Detalló que en caso de fiscalización los técnicos del ente sanitario realizan controles en puestos fronterizos de Yacuiba, Tambo Quemado y Puerto Suárez, de manera que no ingresen al país materiales de propagación; como ser plantines y varetas para injerto.

Se socializará con los productores. Con intención de prevenir el ingreso de la enfermedad HLB al país, el viernes 29 del presente mes, el Senasag, el municipio de El Torno y productores citrícolas llevarán adelante en Jorochito el Día Nacional de Prevención del Cítrico, donde autoridades del ente sanitario socializarán a los productores sobre el riesgo de un posible ingreso de la enfermedad al país. Por otra parte, los productores expondrán y comercializarán su producción de lima, mandarina, naranja, limón y pomelo en sus distintas variedades.

Edman Zurita, subalcalde del municipio El Torno, indicó que en el evento a realizarse en Jorochito estarán presentes productores de diferentes comunidades de El Torno, quienes mostrarán y comercializarán lima, naranja, limón, mandarina y pomelo en distintas variedades, además de derivados de los cítricos como ser mermeladas y licores.

43 Mil

unidades productivas de cítricos concentradas principalmente en pequeños productores.

No hay que ingresar plantines de otros países

El Senasag recomienda no ingresar plantines de otros países a bolivia para evitar que la enfermedad se establezca en nuestros frutos.