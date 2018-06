Opositores evalúan a Guerrero como el peor Fiscal General de los últimos tiempos

Wilson Santamaría y Edwin Rodríguez aseguran que Guerrero cumplió un papel 'político' y 'servil' al Gobierno nacional

Miércoles, 27 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Ramiro Guerrero fue posesionado en el cargo en octubre de 2012. Foto: ANF

Empiezan las evaluaciones sobre el titular del Ministerio Público. La opositora Unidad Demócrata considera que Ramiro Guerrero es el peor Fiscal General del Estado que ha tenido Bolivia en los últimos tiempos.



La Asamblea Legislativa Plurinacional empezó a trabajar en la redacción del reglamento de convocatoria para la selección del Fiscal General del Estado, la autoridad cumple su mandato en el mes de octubre de 2018.



"Yo creo que es el peor fiscal general de los últimos 25 años. Por los innumerables casos de corrupción de los fiscales, luego por la excesiva intromisión política del Ejecutivo, y por la actitud permisiva de Ramiro Guerrero respecto a los fiscales denunciados", declaró el diputado Wilson Santamaría.



Su colega del senado, Edwin Rodríguez, añade que "es el fiscal más político que hemos tenido en la historia del Ministerio Público y muy eficiente para el Gobierno central", al referirse a las primeras impresiones sobre el papel que ha cumplido Guerrero a lo largo de su mandato.



Ambos legisladores coincidieron de la evidente inclinación política que demostró Guerrero durante los seis años en el que se desempeñó como fiscal. Sostienen que ha respondido de manera "servil" al Gobierno, de acuerdo a su perfil político.



Guerrero fue constituyente del MAS en la Asamblea Constituyente, fue designado directamente por el presidente Evo Morales como magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia y desde entonces estuvo vinculado al Gobierno hasta que asumió el cargo de fiscal.



Santamaría cita algunos casos "emblemáticos" que cree que la autoridad solo respondió al Órgano Ejecutivo, por ejemplo, el asesinato del viceministro Rodolfo Illanes y varios mineros muertos en el conflicto de los cooperativistas, la dos explosiones en Oruro, el caso Gabriela Zapata, entre otros.



Rodríguez también se refiere a la muerte del universitario Jonathan Quispe, cree que no fue la fiscalía la que esclareció plenamente el caso sino afirma que el rol protagónico tuvo la sociedad civil que aportó con videos y cuestionamientos a la hipótesis del ministro de Gobierno, Carlos Romero.



Santamaría y Rodríguez afirmann que el Ministerio Público a la cabeza de Guerrero se convirtió en el "brazo de persecución política" del Gobierno central en contra de los líderes opositores.



Porque de manera "ágil" los fiscales asumieron acciones en contra del alcalde de Cochabamba, cosa que no sucede con autoridades vinculadas al Gobierno o al MAS. Y que con esa misma premura Guerrero actuó convocando al expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax.



"Hemos tenido una fiscalía a la orden del Órgano Ejecutivo, de alguien que ha sido constituyente del MAS, militante y al servicio del MAS, esta lección nos tiene que dejar establecido que lo que queremos es todo lo contrario en este proceso de selección", sostuvo Santamaría.



El diputado Elmar Callejas (MAS) reconoce del rol político de Guerrero ¿cómo evalúa el trabajo del Fiscal General?, el legislador respondió: "Al margen de lo político, es una fiscalía con mayores resultados que las anteriores de acuerdo a los casos más importantes del país", sostuvo.



Aunque manifiesta que en esta selección que se prevé que se realizará entre agosto y septiembre, se elegirá a gente con experiencia en el ejercicio de la abogacía y con amplia trayectoria y meritocracia.



Los opositores anunciaron que alistan un proyecto de reglamento alternativo al del MAS para garantizar una efectiva selección del futuro Fiscal General, para garantizar que la autoridad sea idónea, transparente y no tenga ninguna militancia partidaria.