Rusia 2018

México cayó ante Suecia pero consiguió el boleto a octavos

Miércoles, 27 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Emil Forsberg (L) de Suecia en acción contra Edson Álvarez (C) de México durante el partido. Foto: EFE

Un México desconocido recibió este miércoles una soberana goleada de 3-0 de parte de Suecia en la última jornada del grupo F, pero salvó su clasificación por la inesperada victoria de Corea del Sur sobre Alemania. El cuadro azteca nada tuvo que ver con aquel que mostró un formidable fútbol en sus dos primeras presentaciones en el Mundial de Rusia, sin embargo, sobrevivió gracias a lo que hasta ahora constituye la sorpresa del torneo: la eliminación del campeón defensor y ultrafavorito once germano.



Los mexicanos se mostraron nerviosos sobre la Arena de Ekaterimburgo desde el mismo comienzo del partido y sufrieron con balones largos y a través del contraataque nórdico.



A pesar de que los mexicanos dominaron la posesión del balón, las mejores oportunidades llegaron para los suecos que, no obstante, debieron marcharse al descanso sin abrir el marcador.



Los goles del plantel escandinavo aparecieron bien temprano en el suplementario. Ludwig Augustinsson subió el primero al minuto 50 con un disparo a quemarropa desde el lado izquierdo por el centro de la portería.



El segundo fue un penal cobrado por Andreas Granqvist en el 64 tras una falta en el área del defensor Héctor Moreno.



En ese momento México necesitaba al menos un gol para no quedarse fuera de los octavos de final en caso de que los alemanes se impusieran -como se esperaba- en el otro partido.



Pero fue entonces cuando más oscuro se les puso el futuro con el autogol de Edson Álvarez en el 74.



Tres goles en contra y solo quedaba rezar por que la maquinaria teutona no despertara en Kazán, porque si lo hacía se desataría el infierno azteca.



Se convertirían en el único equipo, además de Argelia en España-1982 que serían eliminados en la primera ronda a pesar de ganar dos encuentros.



Pero si mal lo pasaron los mexicanos, peor fue para Alemania, que no pudo ante Corea del Sur y fue derrotada con par de dianas en los minutos finales. La mística azteca vive en Rusia.



El Tri sobrevivió, de milagro, pero lo hizo y de paso también dejó con vida los corazones de decenas de millones de mexicanos, que ahora esperan por el desenlace del grupo F esta tarde para conocer su rival en octavos el próximo domingo.