Soledad chapetón envuelta en juicio

Entuerto opositor en Alcaldía alteña

Proceso. El diputado Rafael Quispe quiere deshacer una denuncia contra la alcaldesa de El Alto, mientras el oficialismo pretende utilizarla para destituirla.

Miércoles, 27 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Juzgados. Soledad Chapetón ha tenido que acudir varias veces a la justicia. Denuncia acoso político del oficialismo.

El diputado Rafael Quispe logró ese curul como parte de la lista de Unidad Nacional (UN); la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, ganó las elecciones con esa sigla. Sin embargo, ambos personajes se ven envueltos en un conflicto jurídico muy bien aprovechado por el gobierno para tratar de despojar de su cargo a la segunda.

Conflicto antiguo. Mañana habrá una audiencia de medidas cautelares de Soledad Chapetón, en un proceso que se le sigue por la transferencia de un predio a un privado, ocurrido hace ¡27 años!, cuando la imputada en cuestión tenía 10 años. El proceso fue iniciado por su excorreligionario, pues Rafael Quispe se encuentra ahora alejado de UN, pero sigue siendo opositor al gobierno.

Quispe admitió que no sabe cómo deshacerse del juicio que ha planteado en contra de la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, y reconoce que hasta ahora el proceso solo sirvió para que el MAS tenga la opción de asumir el control de la Alcaldía.

"No quiero cargar un peso político atrás, por eso es que mi equipo está analizando ver la forma de no hacerle al juego al MAS", declaró al señalar que una eventual decisión no será producto de un diálogo con Samuel Doria Medina ni con Soledad Chapetón con quienes -según dijo- hace mucho tiempo que no habla.

Indicó que presentó denuncia ejerciendo una función constitucional luego que unos vecinos le entregaron documentos sobre un delito de incumplimiento de funciones que habría incurrido Chapetón al no haber recuperado un terreno municipal y por el contrario, consolidarlo como propiedad privada.

Boicot del MAS. Chapetón afirmó el lunes que durante los tres años que lleva de gestión combatió diferentes acciones de boicot por parte del MAS, que tiene el objetivo de desestabilizar su gestión.

Una de las últimas acciones en su contra fue la pérdida del control del Concejo Municipal, tras la disidencia del actual presidente, Marcelo Fernández, exmilitante de UN, que accedió al cargo con el apoyo del MAS y en detrimento de sus antiguos correligionarios.

Desistimiento. Quispe advirtió que si hasta mañana, fecha de la audiencia de medidas cautelares, el Gobierno no se retira o justifica su apersonamiento del proceso, desistirá de la acción judicial. "El Ministerio de Justicia de una manera oportunista trata de aprovechar este proceso judicial para sacar a la Alcaldesa de El Alto y después decir que Rafael Quispe es el autor de todo; por eso, si hasta el jueves los del Gobierno no se retiran del proceso o justifican su apersonamiento me retiraré del juicio", declaró.

El diputado aseguró que el Gobierno vio una oportunidad en su demanda para ir contra la voluntad del pueblo y "sacar" a la autoridad municipal de esa urbe. Enfatizó que si bien es enemigo de la corrupción, no permitirá ser utilizado para arremeter contra la alcaldesa que fue elegida democráticamente.

El expresidente Carlos Mesa, mediante su cuenta de Twitter, se solidarizó con la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, al respecto del proceso judicial que afronta, por el traspaso de unos terrenos municipales a un privado.

"Mi total respaldo y solidaridad con la alcaldesa Soledad Chapetón, víctima de una conspiración por la vía de una arremetida que está criminalizando la política (sic)", escribió.

37 años

tiene Soledad Chapetón Tancara, nacida el 25 de octubre de 1980.

1991 Irregularidad

Ese año ocurrió el traspaso del terreno público a un privado por el cual hay un proceso.

55 Por ciento

de los votos obtuvo para ser elegida alcaldesa de El Alto en 2015.

Alcaldesa agradece muestras de solidaridad

"Agradezco a los líderes nacionales, autoridades electas y sociales de todo el país, a todos los ciudadanos que se pronunciaron con su apoyo y su solidaridad. Estoy firme trabajando para el pueblo alteño y lista para defender su voto democrático", fue el mensaje que la Alcaldesa de El Alto dejó en su cuenta de Twitter.

El expresidente Carlos Mesa; el gobernador Rubén Costas y Samuel Doria Medina, líder de UN; entre otros, se pronunciaron demostrando su respaldo a Chapetón.

