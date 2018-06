Serían trasladados a Cochabamba

Enfermos de cáncer logran promesas

Demanda. El Ministro de Salud culpa a la Gobernación por los problemas en Radioterapia y ofrece soluciones sin fecha.

Miércoles, 27 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Esperanza. Los enfermos de cáncer esperan que el Ministerio de Salud cumpla su promesa.

El ministro de Salud, Rodolfo Rocabado, responsabilizó ayer a la Gobernación paceña por los problemas que atraviesa la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas y anunció acuerdos con centros especializados para la atención de enfermos con cáncer, aunque no precisó fechas exactas para iniciar los tratamientos.

Culpa a la Gobernación. Rocabado cuestionó que la Gobernación y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) hayan permitido los "actos delictivos" y la atención irregular en Radioterapia por mucho tiempo, sin tomar acciones que ahora derivaron en la suspensión de servicios dejando a varios pacientes con cáncer sin atención.

"Es una irresponsabilidad que surge de la Gobernación, permitir que se incurra en actos delictivos durante mucho tiempo y no se tome las acciones pertinentes. Se ha permitido que Radioterapia funcione de manera irregular. Hay gente que está siendo procesada (por casos de corrupción) y no hay recursos humanos, no hay atención", señaló.

Analizan traslado de enfermos a Cochabamba. El ministro anunció que en el transcurso de esta jornada se reunirán con los enfermos con cáncer y adelantó que se negocia con el Oncológico de la Caja Petrolera de Cochabamba para que pueda atender a los pacientes de La Paz. "El Gobierno no va abandonar a los enfermos con cáncer. Estamos logrando acercamiento con la Caja Petrolera de Cochabamba para hacer una rebaja en la atención de pacientes", puntualizó.

50 Enfermos

de cáncer peregrinan por tratamiento a su mal.

450 Millones

de bolivianos tiene la Gobernación que no los utiliza, dice el gobierno.

Promesas de un nuevo edificio

El Ministro de Salud, enfatizó que la nueva Unidad de Radioterapia está en fase de preinversión y que después del 27 de julio se iniciará con la construcción de la obra en el mismo Hospital de Clínicas. Destacó que esta infraestructura será erigida con base en cánones internaciones y responderá a todas las necesidades.

