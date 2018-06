Con respecto al PIB se ubica en 23,1%

Deuda externa crece 82% respecto al 2013

Dato. Según el BCB, al 31 de mayo la deuda externa alcanza el histórico $us 9.575 millones.

Miércoles, 27 de Junio, 2018

Mientras los ingresos merman, las inversiones se contraen y el déficit fiscal aumenta, el país acude al endeudamiento. El último reporte del Banco Central de Bolivia (BCB), al 31 de mayo, da cuenta que el incremento de la deuda externa ha alcanzado al 82% respecto a la cifras del 2013, el año en que el Producto Interno Bruto (PIB) del país llegó a su pico más alto con el 6,8% de crecimiento.

La deuda externa pública tanto a mediano y largo plazo al 31 de mayo se ubicó en $us 9.575,2 millones y en porcentaje del PIB representó el 23,1%, muy por debajo del límite internacional de 50% definido por la CAN, señala el reporte del BCB.

Sin embargo, las cifra reportada casi representa el doble con respecto al 31 de diciembre de 2013, con $us 5.261,8 millones. Ese año la deuda externa respecto al PIB representó el 18,1%.

Según el economista, Carlos Schlink, prácticamente ese incremento, además de mostrar cifras históricas, representa que la deuda tiende a duplicarse respecto al 2013, pero respecto al 2007 creció en cuatro veces, cuando el 45% del total de la deuda externa boliviana fue condonado por sus acreedores, llegando a situarse en solo $us 2.208 millones.

"Lo que muestra es que en pocos años se multiplicado exponencialmente al deuda sin saber qué destino y beneficios genera ese endeudamiento", precisa Schlink.

Estado de la deuda. El reporte del BCB da cuenta que al 31 de diciembre 2017, la deuda externa pública se cerró representando el 25% del PIB.

Los préstamos multilaterales y multilaterales alcanzaron a $us 7.305,8 millones representando el 76,3% del total. En cambio el restante 23,7% tienen que ver con los bonos soberanos que alcanza a $us 2.000 millones, asignaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) con $us 233,2 millones y Moneda y depósitos por $us 47,9 millones.

La mayor proporción de la deuda externa pública a mediano y largo plazo tiene que ver con la multilateral que alcanza a $us 6.159,7 millones representando el 65,4%. En ese contexto el mayor proveedor se convierte el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) con un 27,7%, desplazando en segundo lugar a la CAF (Banco de Desarrollo para América Latina) con 24%. La deuda bilateral ocupa solo el 10,9% con $us 1040,7 millones.

Según el BCB, los desembolsos este año al 31 de mayo alcanzaron a $us 298,5 millones y fueron destinados a la ejecución de importantes proyectos que contribuyen al desarrollo económico y social del país. Asimismo, destaca que por sector económico y proyecto de destino destacan, el proyecto construcción de la carretera Rurrenabaque - Riberalta, programa de infraestructura vial de apoyo al desarrollo y gestión de la red vial fundamental II, el programa de infraestructura aeroportuaria - Etapa I, el proyecto Tramo de doble vía Montero - Yapacaní en la ruta Santa Cruz - Cochabamba y el proyecto construcción de la planta solar fotovoltaica Oruro (50MW) entre otros.

Punto de vista

"Un camino alternativo es generar inversión privada"

"Entre 2007 y 2017, la deuda externa subió en 227% en términos nominales. En participación del PIB el incremento fue de 15% al 25% con respecto al PIB. La nueva deuda externa es más onerosa por ser de carácter comercial, al contrario del pasado que era concesional.

Se puede evidenciar que la deuda externa, según el BCB a marzo 2018 llegó a $us 9.557 millones, es decir 850 dólares per cápita. A pesar que los niveles de deuda externa se encuentran dentro de los parámetros de sostenibilidad, su ritmo acelerado de crecimiento y el destino que se le da a esa deuda es lo que preocupa. En ese sentido, es preciso moderar el gasto público, y que la deuda externa contraída tenga un retorno económico.

Un camino alternativo a la deuda externa, es la promoción y generación de oportunidades de inversión privada. Reactivar y atraer más y mejor inversión privada permitiría generar ingresos sostenibles al Estado a la vez de crear empleos formales. Para generar oportunidades de inversión y no recurrir a más deuda externa, se requiere de voluntad política y un ecosistema amigable para los negocios'.