Audiencia en la CIDH para tratar el 21F

Repostulación. Activistas alistan un encuentro nacional para definir protestas. Expresidente Carlos Mesa pide a Evo dejar el carácter autoritario.

Miércoles, 27 de Junio, 2018

La oposición envió una solicitud de audiencia a la próxima sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer conocer el incumplimiento de los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016.

Este organismo internacional llegará a sesionar en la ciudad de La Paz, el próximo mes, según señaló el Gobierno días atrás.

La oposición y los activistas de plataformas son quienes impulsan las protestas del denominado 21F, para hacer respetar el voto en contra de la reelección de Evo Morales.

Detalles. El diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría, informó que un grupo de asambleístas entre diputados y senadores, enviaron una carta a la presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, en la que explican que el motivo del encuentro sería la demanda planteada en febrero en contra el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía libre a reelección indefinida de autoridades en Bolivia, entre ellas al primer mandatario Morales.

UD también envió nota en físico a la embajada de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sostuvo que la intención es explicar las razones que motivaron la demanda y sobre todo pedir que se aceleren los procedimientos para su admisión y la emisión de medidas cautelares destinada a impedir la repostulación.

Actividades. Por otro lado, varias agrupaciones y Plataformas ciudadanas del país alistan un encuentro nacional en Cochabamba para este fin de semana.

En este encuentro afinarán una estrategia para evitar la repostulación del presidente Morales y exigir que se respete el voto del 21F.

Angélica Siles, exconstituyente del extinto Movimiento Sin Miedo, hoy autodenominada activista, manifestó que no tienen ninguna vinculación partidaria y tampoco pretenden fusionarse con las organizaciones partidarias de oposición o con los partidos políticos tradicionales.

Este mismo grupo, mediante un comunicado oficial, señalan que sus movilizaciones tendrán un carácter permanente en todo el territorio del país "porque se trata de defender la democracia y la Constitución Política del Estado (CPE)".

Siguiendo con la misma línea de protestas en espacios públicos, los activistas ya barajan la posibilidad de llegar hasta el departamento de Potosí para exigir el respeto del 21F, aprovechando la estadía de las más altas autoridades del país por el festejo de las fiestas patrias.

Observación. Considerando esta situación, el expresidente del país Carlos Mesa, pidió al jefe de Estado, que no tire por la borda sus aportes a la democracia, logrados principalmente en el periodo 2006-2009 de su gestión, por un carácter autoritario. "Le diría que está a punto de echar por la borda esos logros porque está mostrando un carácter autoritario, porque cree que él y nadie más que él representa el proceso político que empezó el año 2006, porque hay un culto desmesurado a la personalidad y porque está decidido a quedarse en el poder pase lo que pase, independientemente de las normas democráticas", apuntó.

Reiteró al Jefe de Estado que aún está a tiempo de rectificar su posición "reconociendo la voluntad popular" que el 21 de febrero le negó la posibilidad de reelegirse. "Tú mismo has dicho gobernar escuchando al pueblo, gobernar escuchando al pueblo significa la palabra del pueblo no tiene mayor fuerza que cuando se vota, y en el voto del 21 de febrero el pueblo te ha dicho no a la repostulación por cuarta vez", acotó.

