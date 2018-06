Diputado Quispe analiza desistir de la demanda contra Chapetón

El diputado pide que el Gobierno se retire o justifique su apersonamiento en el proceso que impulsa contra la autoridad alteña

Martes, 26 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: El diputado Rafael Quispe. Foto: ANF

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, abrió la posibilidad de desistir de la demanda que le sigue a la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, a quien denunció por no haber recuperado en 2016 una propiedad municipal de 1.500 metros y donde ahora funciona una gasolinera.



Quispe remarcó que analiza esa posibilidad, luego de que el Ministerio de Justicia se sumó al proceso y solicitó de manera "oportunista" sancionar a la autoridad municipal de El Alto con la medida de detención preventiva.



Advirtió que si hasta el jueves, fecha de la audiencia de medidas cautelares, el Gobierno no se retira o justifica su apersonamiento del proceso, desistirá de la acción judicial.



"El Ministerio de Justicia de una manera oportunista trata de aprovechar este proceso judicial para sacar a la Alcaldesa de El Alto y después decir que Rafael Quispe es el autor de todo; por eso, si hasta el jueves los del Gobierno no se retiran del proceso o justifican su apersonamiento me retiraré del juicio", declaró Quispe a radio Fides.



El diputado aseguró que el Gobierno vio una oportunidad en su demanda para ir contra la voluntad del pueblo y "sacar" a la autoridad municipal de esa urbe. Enfatizó que si bien es enemigo de la corrupción, no permitirá ser utilizado para arremeter contra la alcaldesa que fue elegida democráticamente.



Por su parte, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, informó que Quispe, después de una investigación e informes entendió que Chapetón no transfirió ninguna propiedad municipal y anunció que el diputado se encargará de anunciar esa situación en los próximos días.



"Soledad (Chapetón) se merece un premio, imagínese que el Gobierno y los masista la han investigado y lo único de que la acusan es de hace 27 años, cuando la Sole tenía 10 años y estaba en la escuela (...). Después de investigaciones e informes que le han dado, Quispe tiene claro que no se ha transferido ni un centímetro de terreno y seguramente los siguiente días lo va anunciar", indicó.



Doria Medina agregó que el jueves, en la audiencia cautelar la alcaldesa saldrá airosa, luego de demostrar que no hizo nada irregular.



Chapetón es procesada por una supuesta transferencia de un predio a un privado que sucedió hace 27 años en la urbe alteña. La Fiscalía la procesa por los delitos de incumplimiento de deberes, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y usó indebido de bienes del Estado.



El Ministerio de Justicia solicitó la detención preventiva de la alcaldesa de El Alto por considerar que hay un alto riesgo de fuga, obstaculización y que la imputada puede influir negativamente sobre los testigos.