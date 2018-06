Vecinos advierten con cercar vertedero desde este 30

Normandía, pese a protestas descartan anular ampliación

Conflicto. Gobernación cruceña justifica que no hay dónde llevar la basura que se genera a diario. Emacruz afirma que nuevo sitio funcionará en marzo del 2019.

Martes, 26 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Protestas. Vecinos marcharon desde el vertedero de Normandía hasta la Gobernación cruceña.

Los vecinos de la zona de Normandía marcharon ayer contra la ampliación del plazo de operaciones del vertedero, por un año más, debía cerrarse este 30, pero la nueva fecha es junio del 2019. Se lograron reunir con las autoridades de la Gobernación cruceña, aunque se declaró un cuarto intermedio para hoy en la tarde. Sin embargo, la instancia departamental rechazó la solicitud de anular la ampliación de funcionamiento del vertedero, justifican que a la fecha la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz) no logró consolidar el sitio para el nuevo relleno por lo que no hay otro lugar donde depositar las 1.400 toneladas de basura que se generan a diario. Mientras los vecinos aseguraron que desde el 30 de este mes cercarán Normandía si no se cierra. Por su parte la alcaldía asegura que avanza en la apertura de nuevo relleno sanitario.

Gobernación afirma que auditoría del 2015 'en realidad fija funcionamiento hasta el 2019'. La secretaria Departamental de Medio Ambiente, Cintia Asín, indicó que se vieron "obligados" a ampliar el plazo, por un tema de salud pública pero que Normandía "indudablemente debe cerrarse, sí o sí en el 2019". Aún con el nuevo plazo, Asín aseguró que sí se cumple el dictamen de la auditoría del 2015, pues este estudio fijó, en realidad, como fecha máxima de funcionamiento del vertedero el próximo año. "La Gobernación por un tema de responsabilidad fijó (cierre) un año antes (2018), precisamente para evitar que exista cualquier contratiempo y precautelando la salud pública de los vecinos, incluyendo los del distrito 14". La autoridad departamental consideró que las protestas que iniciaron ayer los vecinos y que anuncian que serán indefinidas, se debe a falta de información de Emacruz que desde el 2017 debió informar que no lograría cumplir el plazo inicial.

El dirigente vecinal del Distrito 14, Néstor Salva, señaló que los vecinos están muy bien documentados y no permitirán que funcione el vertedero ni un día después de este 30 de junio.

En 2015 se presentaron los resultados de una auditoría encargada por la Gobernación. En el documento al que se tuvo acceso ayer no se detalla fecha de cierre, pero según una entrevista a las autoridades de la Gobernación, en mayo de este año, el plazo era este 30 de junio.

Vecinos lamentan falta de información y advierte con bloqueo a Normandía. El dirigente del distrito 14, Néstor Salva, criticó que hasta febrero de este año Emacruz se reunió con los vecinos y aseguró que se cumpliría el cierre en junio. "No se nos informó la posibilidad de ampliación. Ni nos convocaron a mesas de diálogo. Además, ¿Cómo se puede ampliar si ya hay un informe público que establece que ya debe cerrarse (Normandía)?. Hay falta de información", insistió. Hoy, por la tarde, se tiene previsto una nueva reunión con las autoridades del municipio y de la Gobernación. Según el gerente de Emacruz, Jhonny Bowles las protestas son "políticas" pues aseguró que sí se socializó la ampliación del plazo.

Como respaldo técnico para solicitar la ampliación Emacruz presentó una auditoría voluntaria.

De acuerdo a datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes) esta se adjudicó en mayo del 2017 y costó Bs 1.850.000 los resultados fueron presentados en diciembre del año pasado. En el documento, de acuerdo a Bowles, se determinó que el vertedero puede operar tres años más, pero que la Gobernación solo les autorizó uno adicional.

Por su parte, Salva agregó que las movilizaciones no cesarán hasta el cierre de Normandía debido a que son más de 30.000 familias afectadas. Hoy nuevamente marcharán hasta el distrito 1, donde se realizará la sesión del Concejo Municipal y advirtieron que el 1 de julio amanecerá cercada Normandía. El secretario ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Omar Ribera, agregó que había un compromiso de cierre en junio que debe cumplirse. "Estamos siendo contaminados por el aire, tierra y subsuelo. Debe cerrarse". insistió a tiempo de asegurar que podrían iniciar acciones legales contra Emacruz y la Gobernación por atentado a la salud pública.

Nuevo vertedero funcionará desde marzo del 2019. Bowles indicó que este 14 de julio se realizará la consulta pública para informar a los vecinos del distrito 14 sobre el nuevo sitio para el relleno sanitario que estaría ubicado en ese distrito. Afirmó que ya se realiazan los estudios necesarios y que el nuevo sitio estará operando en marzo del 2019. Sin embargo, Salva aseguró que no permitirán que el nuevo sitio sea en el distrito 14. "Una cosa es que tengan el terreno y otro que lo paguen y lo ocupen. El nuevo vertedero no estará en Paurito. No lo vamos a permitir", sentenció.

7 Fosa

ampliada es la única que actualmente opera dentro de Normandía.

'Para la ampliación se debió hacer auditoría'

Contrato con Solví Vega. El ejecutivo de la Fejuve, Omar Ribera, indicó que solicitó informe, a la Alcaldía, de la ampliación del contrato con la empresa Solví Vega en febrero de este año y a la fecha no obtuvo respuesta. Ayer reiteró el pedido al igual que los concejales: Jhonny Fernández y Tito Sanjinez.

Ribera señaló que hay muchas críticas al operador, por ello, antes de ampliar plazos, se debió hacer una auditoría para conocer si es justificada técnicamente la decisión. "Para los vecinos el servicio de recojo de basura es muy malo y no sé cómo se puede ampliar", dijo.

El gerente de Emacruz, Bowles indicó que según un análisis, se calificó el servicio como "bueno", por lo que se determinó ampliarlo hasta que se consolide el nuevo relleno sanitario. Hoy en la sesión del legislativo Municipal se contempla un informe de Emacruz sobre los motivos de la ampliación del contrato.