Ocurrió en un alojamiento

Detenido por abuso sexual a una menor

Caso. Una niña de seis años recibió toques impúdicos en un hotel por parte del novio de su madre.

Martes, 26 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Denuncia. El caso pasó a conocimiento del Ministerio Público para realizar las investigaciones.

Un caso de abuso sexual hacia una menor de 6 años se cometió en un alojamiento, donde la madre se hospedó por unos días con su hija. El hecho se dio a conocer cuando, una de las señoras que realizaba la limpieza en el hotel, se percató que en una de las habitaciones, se encontraba un hombre con una niña.



La menor se quedó sola con su agresor. Una madre con problemas de drogas y alcohol, llegó al hotel (11 de enero) ubicado por la avenida Suárez Arana, el pasado jueves en compañía de su hija de iniciales Z.G.J.S., de 6 años.

La denuncia formal fue realizada por representantes del Ministerio Público contra Pedro Román Aguilera, de 41 años, quien habría realizado toques impúdicos a la menor. En el informe, la niña relató que, su tía llamada Ivon echó a su madre L.V.S. de su casa, porque no le gustaba el comportamiento que esta tenía.

Luego de lo sucedido, la madre salió con su hija y se fueron a un hotel, donde Pedro Roman Aguilera, quien sería el novio L.V.S, se quedó a dormir con ellas. Horas después, la madre de la menor Z.G.J.S salió y dejó a su niña en la habitación 29 de aquel hotel.

“Cuando desperté mi madre no estaba en el cuarto, no sé donde se fue y su novio me estaba tocando mis partes, le pedí que no me toque y después me dormí”, declaró la niña, según la Policía.

Por la mañana, una de las empleadas del hotel, que realizaba la limpieza, informó a los dueños que en una de las habitaciones se encontraba un hombre con una niña. Por lo que la propietaria Hilda Fernández, subió para sacar al sujeto, pero este cerró la puerta y logró escapar por la ventana.

Posteriormente llamaron a la Policía, lo capturaron, y se procedió a su arresto para hacer las investigaciones y que pase a disposición del Ministerio Público.

Valeria Endara Álvarez eldía@eldia.com.bo