Nacional

Gobierno defiende contratos de préstamo con China pero admite que son condicionados

Lunes, 25 de Junio, 2018

El Gobierno a través del ministro de Obras Públicas, Milton Claros defendió el endeudamiento contraído con China, que sólo en el caso de carreteras supera los $us 1.000 millones. Sin embargo reconoció que son préstamos condicionados. El Observatorio de Inversiones Latinoamericanas alerta de una relación desigual entre ambos países y una dependencia de Bolivia con el país asiático.



"Las inversiones que se tienen con China, a nivel de carreteras con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) estamos con una inversión que supera los 1.000 millones de dólares con un crédito totalmente beneficioso y con preferencia a Bolivia" dijo tras ofrecer su rendición pública de cuentas.



Sin embargo reconoció que los préstamos otorgados por China tienen condiciones. "Si usted compara la tasa de interés con el que nos está prestando China que es del 3% fijo, ningún ente financiador hace ese tipo de préstamos, que existen condiciones, existen condiciones, así como la ponen el BID, la CAF", señaló.



Entre las condiciones que impone China para financiar proyectos a Bolivia, es que sean empresas chinas las ejecutoras, las que en su mayoría llegan al país con sus propios trabajadores.



Detalló que con China se logró firmar en tema de carreteras convenios para la ejecución de la doble vía Bombeo-Villa Tunari, El Sillar-Boyuibe-Charagua, además de Rurrenabaque-Riberalta, en ejecución.



Sin embargo Claros no mencionó la constatación de violación de derechos laborales y humanos de obreros bolivianos por parte de la china Railway Construction Corporation International Limited en el tramo Rurrenabaque -Riberalta.



Dijo que Bolivia accede a préstamos porque tiene estabilidad económica y social. "Hace dos semanas nos reunimos con los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y los valores que manejan de niveles endeudamiento de Bolivia son manejables, no hay por qué alarmarse, el país está cumpliendo sus compromisos", aseguró.



El Observatorio de Inversiones Latinoamericanas advierte que si bien China es el principal socio comercial de Bolivia, dicha relación es desigual, en la que Bolivia consolida su situación de dependencia y el país asiático recibe mucho más de lo que da.



El análisis se basa en información oficial sobre los contratos que ejecutan las empresas chinas y que se pudieron rastrear en los datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).



De los datos se pudo identificar que China ejecutó, ejecuta y ejecutará 25 contratos en diversas áreas, sobre todo infraestructura caminera, por un valor de 3.265 millones de dólares. De los 25 contratos identificados, tan sólo dos tienen un financiamiento de China, del gobierno de la República Popular y del banco Exim Bank, el resto proviene del propio Estado boliviano y de entidades financieras internacionales.



"Esto no quiere decir que el financiamiento de China sea menospreciable, ya que los dos proyectos financiados por China comprenden el 31% del total del monto de los contratos. Mientras que los restantes 23 proyectos financiados por el Estado boliviano y las entidades financieras internacionales suman el 69%", precisa el estudio.



La comparación de las cifras en análisis del Observatorio, permite dar cuenta clara del carácter desigual de la relación entre ambos países. Al mes de abril de 2018 el saldo de la deuda externa con China es de $us 712,6 millones, si a esta cifra se suma los $us 849,1 millones del saldo por desembolsar de la deuda se alcanzaría a $us 1.561,7 millones.



"Esta cifra, que comprende el volumen total de la deuda, es aproximadamente 700 millones de dólares inferior al monto de los contratos que ejecutan empresas estatales chinas en Bolivia, y que son financiados por el Estado boliviano y las entidades financieras internacionales", sostiene el informe.