Universitario con 24 días de ayuno se tapia en DDHH y UPEA inicia marcha desde Patacamaya

El rector de la UPEA responsabilizó al Gobierno por la vida de Mendoza y afirmó que están dispuestos a retomar el diálogo, pero sin levantar las medidas de presión

Lunes, 25 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: El momento en que el universitario fundador Nicolás Mendoza es tapiado. Foto: Radio Éxito

El universitario fundador de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), Nicolás Mendoza, que lleva 24 días en huelga de hambre, decidió tapiarse este lunes en instalaciones de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (APDFLP), mientras que otro grupo de estudiantes inició una marcha desde la localidad de Patacamaya en demanda de mayor presupuesto.



Mendoza remarcó que tomó esa decisión ante la negativa del Gobierno de retomar el diálogo con las autoridades de esa casa de estudios superiores y también para exigir justicia por la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila que falleció en la protesta.



"El Gobierno tiene que atender a nuestras autoridades de la UPEA para negociar, todos somos bolivianos (...). Justicia para Jonathan, renuncia para Carlos Romero, renuncia para (Mario) Guillén", expresó antes de ser tapiado con ladrillos en una oficina de la APDHLP.



El rector de la UPEA, Ricardo Nogales, responsabilizó al Gobierno por la vida de Mendoza, aunque aclaró que el tapiado no estaba en sus planes como medida de presión. Indicó que la promulgación de la Ley que otorga 70 millones a la universidad enervó los ánimos de los estudiantes.



"Solo teníamos que hacer la marcha de Patacamaya, no el tapiado, pero la promulgación de la Ley hizo que se moleste el compañero y por eso ha tomado esa decisión. No era nuestro objetivo el tapiado, más cuando él lleva 24 días en huelga de hambre. Si algo le pasa el Gobierno será el responsable, sus medidas están enervando los ánimos", indicó.



Nogales confirmó que una movilización de estudiantes con apoyo de gremialista y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto partió desde Patacamaya rumbo a la sede de Gobierno. También anunció una marcha de teas para esta tarde.



"El recorrido de Patacamaya que ha sido planificada ya partió con apoyo de comerciantes y vecinos que respaldan nuestras demandas. En la tarde tenemos una marcha de teas, tenemos respaldo de varias organizaciones", apuntó.



El rector añadió que están dispuestos a retomar el diálogo con el Gobierno, empero reiteró que no levantarán sus medidas de presión



"Queremos empezar el diálogo, pero sin levantar las medidas y eso no va afectar a las negociaciones. Ya se podía haber arreglado este conflicto y evitado el tapiado del compañero Mendoza", agregó.



El Comité de movilización de la UPEA envió una carta al cardenal Toribio P. Ticona para que pueda mediar en el conflicto que inició hace varias semanas en demanda de mayor presupuesto que garantice su funcionamiento.