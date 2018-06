Nuestro país sigue en la cola en la economía del conocimiento

Expertos sugieren a Bolivia invertir más de 6.6 veces en innovación

En el eje central del país, donde la economía tiene más dinamismo, del total de sus ventas las empresas solo destinan 2,4% en innovación.

Pese a que seis de cada 10 empresas innovan en Bolivia según datos de la Cainco (Cámara de Industria, Comercio y Turismo) de Santa Cruz, los niveles en ese contexto son lapidariamente bajos en el país, al igual que el resto de América Latina. Los expertos señalan que para empezar a acortar esa brecha, con relación a los países con procesos de innovación altos como Suiza, Suecia, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, se debe invertir como país 6,6 veces y 9,11 veces desde el sector privado para alcanzar las metas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

"Se requiere aumentar en 6,6 veces en general, la inversión destinada a la innovación y en el caso del sector privado, que es el actor fundamental de la economía del conocimiento, debe incrementar 9,11 veces para alcanzar el promedio de la OCDE", precisó, Juan Carlos Elorza, director de Desarrollo Productivo y Financiero de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina).

La vital de la innovación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define innovación como la transformación de nuevas ideas en soluciones económicas y sociales incluyendo una nueva forma más eficiente de hacer algo, un producto o proceso nuevo o sustancialmente mejorado, una nueva práctica de comercialización o un nuevo método organizacional.

Al respecto, fundamenta Liliana Serrate, responsable del tema de Cainco, que innovar es cubrir necesidades de la población con nuevas ideas, pero generando valor a través de las mismas. Una idea, por más creativa que sea si no genera valor, si no se monetiza no genera impacto en la sociedad", precisó.

Para entender mejor, el periodista internacional Andrés Oppenheimer, autor del libro "Crear o morir"(las cinco claves de la innovación) refiere básicamente que estamos en tiempos de la economía del conocimiento, al que América Latina sigue muy rezagado frente a la innovación.

Oppenheimer recuerda cómo la multinacional Kodak, que hasta hace ocho años tenía 140 mil trabajadores fue volteada en cinco días por Instagram de apenas 13 empleados. "Eso pasó por no innovar, por no meterse en la fotografía digital y fue desplazada por Instagram, firma que al rato se vendió a Facebook en 1.000 millones de dólares", manifiesta.

Asimismo, enfatiza que estamos viviendo en una economía del conocimiento donde el trabajo mental vale cada vez más y el trabajo manual y las materias primas, cada vez menos.

Serrate, sin embargo, señala que innovación no se define necesariamente solo en tecnología, la innovación se puede dar en todos los sectores ya sean productivos o de servicios.

En términos de la tecnología, existen dos tipos de economías: economías productoras de tecnología, y economías que absorben tecnología. "Bolivia es una economía que absorbe tecnología, por lo que la innovación en nuestro país no necesariamente va a generar tecnología, pero puede darse a través de la absorción tecnológica que permita la mejora o creación de nuevos bienes y servicios", argumenta la responsable del área de Cainco.

Indicadores recientes. Según el Índice Global de Innovación que realiza la Universidad de Cornell, Bolivia se encuentra en el peldaño número 106 de 127 países del Mundo.

A nivel mundial, Suiza continúa siendo el país más innovador, seguido por Suecia, Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, Singapur, Finlandia, Alemania e Irlanda.

A nivel Latinoamérica, Chile (posición 46) lidera el grupo de los países más innovadores de la región, seguido por Costa Rica (53), México (58), Panamá (63), Colombia (65), Uruguay (67) y Brasil (69). Las últimas posiciones de la región las ocupan Argentina (76) y República Dominicana (79).

Y Bolivia se encuentra en el puesto 106 a nivel mundial solo por encima de Mozambique, Argelia y Nepal. Pero en el contexto regional de 15 países que están en dicho ranking, Bolivia se ubica en la última posición.

A pesar de esa situación, Liliana Serrate enfatiza que la encuesta realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece que 6 de cada 10 empresas en Bolivia innovan, sin embargo, la intensidad del gasto en Innovación de las Empresas se encuentra por debajo de otros países de la región.

"En Bolivia, en el eje central las empresas dicen gastar alrededor del 2,4% del porcentaje de sus ventas en innovación mientras que en Brasil esta cifra es del 2,8% y en Chile es del 3,5%", evidencia Serrate en contacto con El Día.

Otro reflejo claro de la necesidad inherente de innovación en Bolivia es la composición de las exportaciones, argumenta Serrate: en Santa Cruz, por ejemplo, de $us 1.898 millones exportados en el 2017, el 86% corresponden a 9 productos entre gas y derivados de la soya, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

"Si bien pueden existir muchas trabas que puedan obstaculizar la innovación, mucho parte por el contexto en el que se desarrolla y fomenta la innovación en la empresa", agrega la experta de Cainco.

El BID señala que las principales razones que tiene el sector empresarial para innovar en Bolivia son el aprovechamiento de las ideas generadas al interior de la empresa y la presión que ejerce en el mercado la competencia, por lo que se debe generar una cultura de la innovación dentro de la empresa que al mismo tiempo contribuya a generar un ecosistema regional y nacional de innovación.

Elorza señala que para achicar la gran brecha con los principales países innovadores del mundo se requiere de mucho tiempo, de una gran cantidad de dinero. "No se puede hacer de la noche a la mañana, es todo un proceso con un acompañamiento favorable a las empresas".

La economía informal como traba para innovar ya

Expertos. Según Serrate de Cainco, si bien la informalidad y el contrabando son problemas que afectan al sector productivo boliviano, es necesario precisamente trabajar en procesos de formalización y control que sean innovadores. Si bien el entorno para hacer negocios puede ser menos favorable que un entorno en una economía sin estos problemas, no es un impedimento para la creatividad ni para el desarrollo de ideas disruptivas.

Paradigma. El desarrollo de los microcréditos con garantías comunitarias, en un entorno en el que la población no tenía bienes para dar garantías personales, el desarrollo de productos especiales que cubrían esta necesidad no requirió un cambio en el sistema informal sino fue una “bypass”, que generó oportunidades al micro emprendedor, señala Serrate a un giro de casi 30 años de experiencia del sistema financiero nacional único en Latinoamérica desde Bolivia.

Delimitaciones que permiten acelerar la innovación

Premisa. La innovación es un camino para alcanzar la diversificación productiva. La meta que se debe tener es apuntar por la transformación de nuestra economía, de una economía dependiente de recursos naturales a una economía diversificada, señala Liliana Serrate de la Cainco.

Actor. El mejor “input”, dice Serrate, es el talento humano, y la diversidad cultural nos enriquece de talento que creemos que tiene el potencial de contribuir a este desafío, porque el futuro de una región debe ser construido de manera inclusiva y participativa, buscando a través de la innovación cubrir las necesidades de la gente.

Fortaleza. La innovación es más probable que se presente en empresas grandes y medianas, exportadoras y con capitales extranjeros. En cambio, en las pequeñas y medianas, la capacidad de inversión es mínima, dado que innovar implica un proceso que empieza ya pero es a largo plazo, señala Juan Elorza de la CAF.

Sociedad. La innovación es inherente a la sociedad misma, señala José Miguel Benavente, en cambio, Oppeheimer complementa que de nada sirve que exista una mejor educación, estímulos fiscales o facilidades burocráticas para innovar si no hay una sociedad que los apoye, que los motive, que permita que se desarrolle su potencial.

Punto de vista

'Debemos adoptar todas las estrategias de innovación'

Patricia Hurtado

Gerente de estudios de la Cainco.

Definitivamente, como dicen los expertos, que la innovación no es una alternativa, sino una respuesta al crecimiento y en ese ámbito desde hace tres años como Cainco venimos promoviendo la innovación como una necesidad para aportar y crecer como empresa y por consiguiente como país.

La apuesta o nos quedamos o nos encarrilamos en la innovación, más aún cuando Bolivia se encuentra entre los países más rezagados de la región.

Según los ranking de la Universidad de Cornell, estamos muy abajo del puesto de los países de América Latina. No podemos seguir en esa situación, ocupando los últimos peldaños, por lo tanto hay que asumir de manera inmediata nuevas estrategias.

Nosotros desde Cainco hemos creado una agencia de innovación, para promover en todos los ámbitos del sistema empresarial de Santa Cruz. Para ello, debe existir un trabajo coordinado con las y entre las universidades y la empresas en términos de ciencia, tecnología e innovación.

Estamos en ese trabajo conjunto, que si bien nace en una iniciativa privada, nosotros esperamos la presencia del Estado, para que entre todos podamos hacer un trabajo conjunto. Eso nos permitirá enfatizar de manera decidida hacia una verdadera estrategia integral de innovación, más aún cuando nos encontramos en la necesidad de hacerlo”.

'Mientras los latinoamericanos estamos obsesionados por el pasado y guiados por las ideologías; los países asiáticos están obsesionados por el futuro y guiados por el pragmatismo, porque optaron por la innovación'.

Andrés Oppenheimer

Tomado sel libro Crear o morir