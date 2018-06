La gobernación llama a reunión este martes

Condicionamiento del diálogo molesta a Amdecruz

La reunión fue convocada para mañana. Alcaldes definen hoy si aceptan o rechazan la invitación. Rechazan asistencia de solo 7 ediles.

Lunes, 25 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Vladimir Peña hace la convocatoria al diálogo cuyo condicionamiento rechaza Amdecruz.

La Gobernación cruceña envió nuevamente ayer una carta convocando a la dirigencia de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) a una nueva reunión de diálogo para mañana a las cinco de la tarde, donde se tratará el tema de las demandas por regalías.

Dirigentes de los municipios sostendrán hoy una reunión a las 8:30 para dar una respuesta sobre la invitación al diálogo.

Rechazo a condicionamientos. Amdecruz, a través de su presidente, Rodolfo Vallejos, rechazó ayer el condicionamiento que impone la Gobernación sobre la asistencia de solo siete alcaldes y no veinte como ellos lo solicitan y hoy en Amdecruz sostendrán una reunión para definir si asisten a la convocatoria.

Mientras tanto, persiste la amenaza de huelga de hambre de parte de los alcaldes, que podría iniciarse hoy, como otra medida de presión, luego del bloqueo de caminos.

La Gobernación desvirtúa las demandas. Vladimir Peña, secretario de la Gobernación, reiteró ayer en una conferencia de prensa, la invitación al diálogo con los alcaldes de los municipios, desvirtuando todas las medidas, acciones, reclamos, demandas que supuestamente tendría Amdecruz.

“Nuevamente estamos hoy prestos a sentarnos en una mesa de diálogo pero si persisten las medidas de protesta, quedará en evidencia ante la opinión pública que lo único que buscan es el caos y la confrontación. Ya hemos sostenido varias reuniones y siete acuerdos pero han sido incumplidos por los alcaldes. Ojalá que mañana a las cinco de la tarde estén y si persisten con sus medidas, entonces que la ciudadanía los juzgue”, dijo Peña.

Las demandas de Amdecruz. La primera es que se apruebe una ley sobre el pago de regalías del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero para los dirigentes del MAS es difícil entender la separación de poderes, ya que el gobernador no tiene ninguna facultad para aprobar leyes, eso lo hace la Asamblea Legislativa, por lo tanto quedó desvirtuada, sostuvo Peña.

El segundo reclamo es sobre las deudas existentes a los municipios desde 2015 pero no existen, ya que 36 de los 55 gobiernos municipales tienen acuerdos con la gobernación, señaló el secretario de gobierno.

A estas demandas se suma la exigencia de firma de convenio de desayuno escolar gestión 2018, mejora de los caminos departamentales, contraparte de recursos para proyectos de agua, cumplimiento de compromisos firmados para ejecución de obras entre el gobernador y alcaldes.

"El diálogo no tiene sentido entonces". Rodolfo Vallejos, de Amdecruz, al ser consultado sobre la posición de la gobernación, que ha desvirtuado todos los reclamos, dijo que no tiene sentido la invitación al diálogo. “Entonces para que nos convocan al diálogo si no hay nada de que hablar. Que comprueben si hay un convenio para desayuno escolar 2018; nosotros tenemos que tocar puertas porque la población nos exige obras y estamos reclamando lo que nos corresponde”, señaló.

Vallejos calificó de manera positiva la invitación pero no aceptan que se condicione la asistencia de solo siete alcaldes, cuando son veinte los que tienen problemas por demanda de regalías con la gobernación. “El problema lo están minimizando”, dijo

Huelga. Los municipios afiliados a la Amdecruz mantienen la amenaza de una huelga de hambre a partir de hoy como otra medida de presión para que el gobernador de Santa Cruz Rubén Costas se abra a hablar sobre los problemas.