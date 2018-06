En Santa Cruz de la Sierra

Inseguridad: 6 de 10 ciudadanos no caminan seguros en su propio barrio

El Observatorio Municipal dio a conocer que existe un alto nivel de miedo de inseguridad ciudadana. Expertos señalan que esto influye en muchos aspectos de las personas y la ciudad.

Lunes, 25 de Junio, 2018

En Santa Cruz de la Sierra 8 de cada 10 ciudadanos sienten temor en el tema de seguridad y a nivel de distrito, baja a 6 de cada 10, según lo señala la primera encuesta de Victimización e Inseguridad realizado por el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana en Santa Cruz de la Sierra y que hace un par de semanas ha sido presentada.

Entre los datos más relevantes está la falta de credibilidad o confianza por parte de la ciudadanía en la Policía ya que la cifra oscura del delito en la ciudad es de 74,4%, es decir que solo el 25,6% de los delitos son denunciados a las autoridades; por otro lado, 3 de cada 10 ciudadanos dice haber sido él o alguien que vive en su hogar víctimas de inseguridad. Especialistas en el tema, señalan que esto influye mucho en lo personal de los ciudadanos para tener una calidad de vida estable y por ende en el desarrollo de una ciudad.

Hay un elevado temor en la ciudadanía. Los datos importantes que toma en cuenta este estudio es el hecho de victimización, en Santa Cruz 3 de cada 10 personas han sufrido como víctimas de algún hecho delictivo. El segundo índice es la percepción de inseguridad, donde mide cuánto temor hay en Santa Cruz por inseguridad.

Si bien los últimos datos son de percepción, Guillermo Dávalos, director del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, señaló que el hecho de que la ciudadanía tenga altos niveles de temor, eso “afecta al desarrollo de una ciudad y en lo personal porque la gente no tiene una calidad de vida adecuada debido a que siente temor de lo que pueda pasar ya sea con su hijo, con su familia y esto limita el desarrollo del conjunto de actividades que puede desarrollar la ciudadanía, pero también afecta al desarrollo mismo, porque limita las inversiones”, sostuvo.

El estudio. De las 94 páginas que tiene el estudio, los resultados de la encuesta señalan que la percepción de inseguridad se mantiene alta en la ciudad. 6 de cada 10 ciudadanos dice sentirse inseguro caminando por las noches en su barrio y siente que tiene una alta probabilidad de ser víctima de la delincuencia fuera de su casa en el próximo año. Los lugares de concurrencia masiva como paradas de transporte público, las ferias, los mercados, bares, cantinas y dentro del mismo transporte público, son aquellos donde los cruceños se sienten más inseguros en la ciudad.

El mayor número de delitos ocurren principalmente en la noche, en el propio barrio de la víctima, en un día hábil, y según los afectados, los victimarios son principalmente hombres de nacionalidad boliviana y entre 20 y 30 años de edad.

6 de cada 10 personas indica que no confía en la Policía. Sin embargo, de acuerdo a los ciudadanos, debería ser la Alcaldía Municipal, la Policía y la Gobernación las instituciones que deberían hacerse cargo de la seguridad de la ciudad.

Lado psicológico: La inseguridad tranca proyectos personales, familiares y de la ciudad. Oliver Silva, psicólogo clínico, manifestó que la inseguridad ciudadana afecta generalmente en toda la vida de un ciudadano y traba sus proyectos y demás planes de vida. “Nosotros como individuos necesitamos sentirnos seguros para actuar libremente de acuerdo a nuestra convicciones proyectos y otros. Pero cualquier situación que nos plantea cierto grado de inseguridad hace que nosotros dudemos de la capacidad que tenemos y lo que sucede es que llegado el momento cuando nosotros nos vemos en una situación de inseguridad ya sea real o subjetiva entonces de alguna manera nosotros no podemos continuar con nuestro proyecto de vida”, sostuvo.

Por otro lado, cualquier situación en inseguridad, aunque no necesariamente le haya pasado algo malo a una persona, pero sí a otras ya crea una sensación de inseguridad y hace que comience a dudar.

Dentro de las necesidades particulares que tiene todo individuo existe la necesidad de sentirse seguro tanto la integridad personal como en la de su entorno que le rodea ya sea su familia sus bienes y otros.

En una situación de inseguridad nosotros nos vemos coartados y eso se nos plantea en una situación crítica en la que no podemos actuar libremente.

Silva explicó que todas las personas tenemos una escala de necesidades y una parte de esa, es la “necesidad y protección” y esto implica que deben sentirse seguros tanto en su integridad física como emocional, además sentir que lo que nos rodea como la familia, intereses, también de alguna manera estén protegidos.

Sin embargo, cuando una persona tiene esa necesidad ya satisfecha, también de otra manera se siente en armonía y puede trabajar, puede vivir y actuar directamente sin ningún tipo de temor; pero contrariamente, cuando una persona no tiene satisfecha esa necesidad de seguridad y protección, de alguna manera crea una inseguridad y una susceptibilidad. Entonces ya la persona se halla totalmente como que va a la deriva, no tiene la capacidad ni de hacer proyecto, ni de concluir las cosas que tiene pendiente porque de alguna forma tiene el temor de sentirse ya sea agredido o despojado y llega un momento en que al sentirse agredida también se pone a la defensiva y comienza a atacar. “De ahí es que nosotros vemos que muchas personas andan con los pelos de punta porque están listos para atacar pero es porque ya previamente hay esta condición de inseguridad”, señaló. Por otro lado, llega el momento donde esa inseguridad va creando en el individuo cierta sensación de que no puede hacerse cargo de las cosas. “Por ejemplo, me compro un vehículo y lo dejo afuera de casa, pero yo no estoy tranquilo porque puede ser que al salir me lo hayan robado, y por ese miedo, tengo que salir a cada rato a ver si no le sacaron un espejo o el auto completo, entonces eso no me permite desarrollar mis actividades”, ejemplificó el profesional.

Estas situaciones ponen a la ciudadanía en una sensación de inestabilidad que causa de alguna forma que ellas no puedan planificar libremente porque sienten que de alguna manera sus proyectos son muy variables porque dependerían de las condiciones del medio.

Cuando se habla de inseguridad también se habla en un nivel macro: la seguridad política, seguridad económica, seguridad financiera, seguridad social, etcétera y así la situación comienza a darse de lo particular a lo general.

'El hecho de que la ciudadanía tenga altos niveles de temor, afecta al desarrollo de una ciudad y en lo personal porque la gente no tiene una calidad de vida adecuada'.

Guillermo Dávalos

Director del Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana