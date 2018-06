El sindicato anunció paro de actividades

Matadero, hoy trabajará de forma normal

La emergencia continúa, si hasta el miércoles no hay solución el jueves paralizan el faeneo.

Lunes, 25 de Junio, 2018

Para el día de hoy trabajadores del sindicato del frigorífico municipal Pampa de la Isla habían anunciado un paro de actividades, debido al incumplimiento de su incremento salarial, sin embargo, la medida quedó suspendida después de una reunión con la gerencia donde se acordó una reunión con la Secretaría Municipal de Administración y Finanzas para evaluar sus pedidos.

La emergencia continúa. Rony Landívar, dirigente del sindicato del matadero, indicó que la emergencia continúa, toda vez que si en la reunión con el municipio no es favorable, ellos inmediatamente procederán al paro del frigorífico y si no son escuchados radicalizarán sus medidas. "Nos hemos sentido burlados porque la gerencia aprobó la nivelación del 5% en el POA, pero como Frimup depende del municipio, ellos no han querido dar ese incremento, es por ello que los trabajadores al haber agotado las instancias fue que se programó el paro", explicó el dirigente.

Carniceros ven perjuicio. Mario Roque, dirigente del Sindicato de Carniceros de Santa Cruz (Sicarcruz), indicó que la pérdida para el matadero por día de paro superaría los 50 mil bolivianos y para el sector productivo sería más de Bs 168 mil. "Se estaría dejando de abastecer a la población por este tipo de medidas, además el sindicato de Frimup no es claro en su convocatoria contra quién es el paro", indicó el dirigente carnicero.