Incidencia

Bolivia coordinará con Rusia y China

El canciller asegura que se intervendrá en decisiones políticas.

Lunes, 25 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Huanacuni afirma que la participación es fruto del último viaje de Morales.

El canciller Fernando Huanacuni afirmó ayer que las relaciones con China y Rusia van más allá del aspecto bilateral, porque el acuerdo de una asociación estratégica, permitirá a Bolivia tener una incidencia para coordinar "decisiones del mundo" en materia de la política internacional, desde el seno de las Naciones Unidas.

Los acuerdos. Subrayó que con Xi Jinping y Putin se llegaron a acuerdos importantes para coordinaciones transcendentes, en una asociación estratégica que significa ver de otra forma, no solamente el aspecto comercial, sino en la coordinación de la decisión de las políticas internacionales. “Podemos coordinar, acordar, proyectar en mecanismos tan importantes como las Naciones Unidas y ahora que somos partes del Consejo de Seguridad como miembro no permanente, pues es importante coordinar ya decisiones de la humanidad, decisiones del mundo en cuanto se refiere a la política exterior, guardando y resguardando principios básicos, en eso hemos coincidido tanto con Rusia como con China, respetando la soberanía plenamente”, manifestó al canal estatal. Dijo que de ninguna manera se debe permitir la injerencia y en ese sentido Bolivia ratificó su apego a la multilateralidad, que es un derecho fundamental del derecho internacional, porque las acciones unilaterales e intervenciones a los países no han favorecido.