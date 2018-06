Dos delincuentes en moto

Emboscados, dirigente minero muere en asalto

Crimen. La Policía no descarta que los asesinos sean peruanos.

Domingo, 24 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Operativos. Un grupo de la Felcc se encuentra colectando datos en la escena del asalto.

El alcalde de Pelechuco, Ángel Mamani, denunció ayer que el dirigente Eduardo Callisaya fue asesinado en un asalto con arma de fuego en el cantón Suches, en la frontera con Perú. "Este hecho fue denunciado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen que movilizó al lugar a un grupo de agentes para investigar y dar con estas personas que no sabemos si son bolivianos o peruanos", declaró a ABI el burgoamestre. El hecho delictual ocurrió el viernes 22 de junio, a las 10:30, cuando 4 mineros de la Cooperativa Pan de Azucarani R.L., estaban retornando después de comprar repuestos para maquinarias, de una feria que se realiza en la frontera Perú Bolivia en una movilidad privada, y repente en el recorrido apareció una persona cubierta la cara y disparó a sus víctimas.

Sobreviviente. "Cuando estábamos retornando de la feria, en el camino apareció una persona y trancó el paso, paramos la movilidad, y disparó indicándonos que bajemos del auto, cuando yo me estaba escapando, de repente sentido un impacto de bala en mi brazo, me tiré al piso, ya no podía escaparme, escuché más disparos, me volteé y las mismas personas se escaparon en una moto, cuando todo pasó me levante y los tres de mis compañeros estaban heridos y el dueño, que es Eduardo, se estaba desangrando con un disparo en la cabeza, y lo llevamos al hospital de esa población donde murió" dijo Edelman Solía Flores.

