Evo entregó un tecnológico

Plan Universidades para indígenas

Fiscalizar. Los institutos tecnológicos estarán bajo la dirección del Ministerio de Educación.

Domingo, 24 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Proclamación. El presidente Evo Morales aprovechó para anunciar su continuidad a partir del 2020.

El presidente Evo Morales anunció ayer en la población de Iscayachi, en el municipio de El Puente en Tarija, la creación de nuevas universidades indígenas e institutos tecnológicos bajo tuición del Ministerio de Educación y que no ingresarán al régimen de la autonomía universitaria. Morales formuló este anuncio en medio del actual conflicto con la Universidad Pública de El Alto (UPEA) que demanda mayor presupuesto pero a la vez se resiste a atender un pedido del gobierno de aplicar mayor transparencia al manejo de recursos estatales y acreditar la cantidad real de estudiantes que justificar la transferencia de mayores recursos. “En algunas universidades públicas las autonomías están perjudicando demasiado; en vano tanta inversión. Las nuevas universidades indígenas, los institutos tecnológicos van estar bajo la dirección del Ministerio de Educación, en trabajo conjunto con los movimientos sociales”, manifestó. Dijo que cuando en el campo no hay institutos o casas superiores de estudios para formarse, los chicos y chicas tienen que ir a la ciudad y “de verdad hermanos no es broma ni estoy insultando, cuando algunas chicas no se comportan bien, lamentablemente, en nueve meses ya están multiplicando, no están estudiando. Eso justifica por demás cómo crear institutos tecnológicos”.

Anuncia su continuidad. Morales entregó el Instituto Tecnológico y Agropecuario “2 de Agosto” al municipio tarijeño, donde anunció la continuidad de su gobierno a partir del año 2020 porque está seguro de ganar en las próximas elecciones. Convocó a mantener la unidad del pueblo frente a la “reacción de los reaccionarios, de los opositores” y aseguró que “la derecha, diga lo que diga, haga lo que haga, mienta lo que mienta, igual vamos a seguir ganando las elecciones, porque el proceso es del pueblo”. Invitó a la población a diferenciar entre su gobierno compuesto por “nacionalizadores que recuperaron los recursos naturales” y los privatizadores de las empresas estratégicas.

12 Años

como presidente lleva el presidente Evo Morales durante su gestión.

Erbol eldia@eldia.com.bo