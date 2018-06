Ante pedido de detención

Sole le dice al MAS: 'No nos asustan'; lo acusa de actuar por resentimiento

'El MAS quiere utilizar a la 'justicia' para quitar a los alteños lo que no pudo ganar en elecciones', aseguró Chapetón a través de su cuenta de Twitter

Sábado, 23 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto. Foto: De internet

“No nos asustan, confiamos en Dios”, dijo este sábado la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón, luego de conocer que el Ministerio de Justicia solicitó la detención preventiva en con un juicio ajeno, impulsado por el diputado opositor al gobierno, Rafael Quispe.

Sostiene que el MAS quiere utilizar la justicia para quitar a los alteños, lo que no pudo ganar en elecciones municipales de 2014 cuando enfrentó al candidato del MAS Edgar Patana y lo derrotó en la urnas.

A través de su cuenta twitter, asegura que la frustración política del MAS en su intento de retener la alcaldía, provocó los "actos de resentimiento y boicot permanente" a la gestión edilicia.

“Por mandato de nuestros vecinos dijimos no más corrupción y no cuoteo. No nos asustan, confiamos en Dios”, dice Chapetón que logró la detención preventiva del exalcalde Patana, acusado de varios casos de corrupción.

Chapetón deberá presentarse el próximo 28 de junio a una audiencia de medidas cautelares en La Paz, bajo cargos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes a la que sumó el Ministerio de Justicia.

El diputado Quispe denunció a la autoridad local por no haber recuperado en el año 2016 una propiedad municipal de 1.500 metros y al contrario consolidó la titularidad para el funcionamiento de una estación de servicio de combustibles privados. Erbol