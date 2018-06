La mujer fue hallada colgada tras su desaparición

Lío conyugal acaba en supuesto feminicidio

Sospechoso. El informe forense practicado a la víctima da cuenta que presentó lesiones en ciertas partes del cuerpo. La Fiscalía aprehendió a la pareja de la mujer.

Sábado, 23 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Morgue. Los familiares de Katherine Paniagua creen que su pareja tuvo que ver en su muerte.

Nadie de sus familiares entiende los motivos del porqué Katherine Ribera Paniagua asumió la drástica determinación de quitarse la vida cuando en su cuenta de Facebook irradiaba energía y vida utilizando como frase en su estado "La vida es demasiado corta como para no saber vivirla". La joven madre de 24 años fue encontrada el pasado 21 de junio colgada de un árbol, distante a 200 metros de su domicilio ubicado en la comunidad Usuri, zona de Palmar Viruez y Plan Tres Mil. El jefe de la Felcv, Cristian Sanjinez, informó que la mujer el pasado 18 de junio se encontraba desaparecida sin que su pareja Dennis V. S., de 40 años, informara del hecho a la Policía ni a sus familiares. El informe forense reveló que la mujer falleció por asfixia por ahorcamiento y presentaba lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que se aprehendió a su pareja.

Sospechan de su esposo. Sandra Paniagua Buceta, madre de la fallecida, dijo que recién se enteró de la desaparición de su hija el pasado miércoles, después que su nieto le comentó a su hija menor en el colegio que sus papás discutieron y su mamá no había. "Vivían tranquilos, pero últimamente discutían y peleaban mucho. En una oportunidad, me enteré que le pegó a mi hija y ella me dijo que se defendió porque la intentó ahorcar", dijo la madre afuera de la morgue. La mujer se mostró sorprendida cuando su yerno le dijo que su hija abandonó a sus hijos por irse con un hombre, cuando ella era entregada a sus niños, cuestionó. El director departamental de la Felcv, Francisco Vidaurre Clavel, confirmó que un familiar fue quien ubicó el cadáver de Katherine, alertados por una jauría de perros que entraba y salía de un sendero colindante a su casa donde fue hallada en estado de descomposición. Un amigo del profesor aprehendido pidió a la Felcv una investigación objetiva.

3 Niños

en la orfandad deja la mujer que supuestamente se quitó la vida.

Admite crimen de su esposa y lo sentencian a treinta años

Un juez condenó a 30 años de cárcel en el penal de El Abra, sin derecho a indulto a Félix Sejas Hinojosa por el feminicidio de su pareja Maeba Quispe. El acusado, luego de quitarle la vida permaneció oculto durante tres días, pero se presentó junto a su madre y hermano la madrugada del jueves y se dispuso su aprehensión. De acuerdo con la información, Sejas le quitó la vida a su pareja y dejó a su bebé con más de 20 días de impedimento. “En plena declaración, al ver las fotografías del cuerpo sin vida de su pareja se indispuso, pidió ya no seguir declarando y pidió someterse a un proceso abreviado”, agregó./M.P.