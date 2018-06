Dos meses de incertidumbre

Crisis ahuyenta a los nicaragüenses

Las oficinas de Migración se han llenado de gente las últimas tres semanas. La violencia es insostenible.

Viernes, 22 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Las manifestaciones no cesan. Miles de nicaragüenses exigen la renuncia de Daniel Ortega. Familiares piden justicia por sus muertos.

Desde hace tres semanas miles de nicaragüenses se aglomeran a las afueras de la sede de Migración. Muchos de ellos llegan desde el interior del país y deben dormir en las aceras, para garantizarse un cupo en las largas filas, que llenan varios bloques, y poder acceder al edificio, dado que solo se reparten 400 números para atención al día. Los trámites de pasaporte se dan principalmente por la crisis del país, el aumento del desempleo y el temor a que la situación de violencia que vive Nicaragua se recrudezca. El miedo los mueve a dejar Nicaragua.

Destinos: Canadá, EEUU o Costa Rica. La atención es lenta, lo que exaspera los ánimos. "¡Que nos abran, que nos abran!", grita la gente que desde muy temprano está en las colas con la esperanza de obtener su pasaporte. Las personas consultadas dijeron que esperan poder viajar a Estados Unidos, Canadá o Costa Rica, algunos hablan de Europa, pero todos coinciden en que se debe a la situación de violencia que desangra este pequeño país y que se ha recrudecido en las últimas horas, con grupos irregulares armados que han tomado el control de las calles de Managua y otras ciudades del país.

Dos meses de crisis. Nicaragua cumplió esta semana dos meses de crisis, que ha golpeado la frágil economía del país. Las pérdidas ya superan los 1.000 millones de dólares y economistas estiman que podría haber 150.000 desempleados. Los negocios pequeños y medianos, son los más golpeados. Muchos han tenido que echar el cierre y aspiran a dejar Nicaragua.

Los entrevistados aseguran que no quieren dejar el país, hasta ahora un lugar plácido, seguro. Un paraíso tropical barato, ideal para criar a sus hijos, pero que se ha convertido en un infierno desde el 18 de abril, cuando la crisis inició por la imposición de Ortega de una reforma a la Seguridad Social. El presidente, que lleva once años gobernando Nicaragua con mano de hierro, desató una feroz represión que enfureció a la población, que desde entonces exige en las calles el fin del régimen. Ortega ha respondido con más violencia.

"Me encanta Nicaragua y no la dejaría por nada del mundo, pero esta es la decisión más extrema. Ojalá que mejore la situación y no tengamos que vivir cosas peores", dice Víctor Marín, un joven músico y padre de un niño de un año. A unos pasos Georgina Rodríguez lucha por controlar su furia. "Esta es la fila de las madres que no queremos que nuestros hijos vivan esta dictadura. Amo mi Nicaragua, pero he llorado la muerte de cada joven. Estos hijueputas dictadores orteguistas nos están matando", asegura la mujer.