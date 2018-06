Toman acciones en contra de la gobernación cruceña

Radicalizan movilización por regalías

Alistan huelga de hambre. Vladimir Peña insiste en móviles políticos partidarios.

Viernes, 22 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Alcaldes de Amdecruz ratifican sus medidas de presión contra la Gobernación cruceña.

Desde la próxima semana se radicalizan las protestas de los alcaldes liderados por la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz).

Los alcaldes exigen a la Gobernación cruceña la cancelación de recursos económico que pertenecen a regalías provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Días atrás iniciaron un cerco a Santa Cruz, con varios puntos de bloqueo instalados en las principales carreteras que conectan a la región con otros departamentos del país.

Acciones. Después del fracaso de diálogo entre Amdecruz y la Gobernación, los alcaldes acordaron en reunión radicalizar las protestas con una huelga de hambre en las puertas de la Gobernación cruceña.

El lunes de la siguiente semana se ejecutará esta medida de presión, en la que primero ingresan los alcaldes, seguidos de los concejales de los municipios movilizados.

Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz, adelantó que no será la única acción que tomarán, dado que para el día martes se espera la llegada de dirigentes sociales y otras organizaciones a la capital cruceña para realizar una toma del edificio de la Gobernación cruceña.

Espera. En tanto, desde la Gobernación, el secretario de Gobierno, Vladimir Peña, ratificó que a su parecer existen otro fines políticos partidarios de Amdecruz para perjudicar la gestión que lleva adelante la institución. Cuestionó que no se haya levantado los bloqueos hasta el miércoles para entablar un diálogo. "Ahora dicen que van hacer huelga, eso me parece más democrático y no que se tenga como rehenes de carreteras a la población de forma injustificada", manifestó.