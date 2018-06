Desde El Alto

UPEA piden vetar ley de presupuesto

Trámite. El Senado ya sancionó la normativa que aprueba Bs 70 millones más para la casa de estudios superiores.

Jueves, 21 de Junio, 2018

El rector Ricardo Nogales pidió ayer al Gobierno vetar el proyecto de ley que incrementa Bs 70 millones al presupuesto de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), bajo el argumento de que esa norma no fue consensuada y que esos recursos son insuficientes para resolver la crisis financiera de esa casa de estudios superiores. "Reiteramos nuestro rechazo a la misma, por ser una ley no consensuada. Solicitando, por el derecho a veto que tiene, no promulgarla", señala la carta que el rector de la UPEA envió al vicepresidente Álvaro García Linera, que ocupó hasta ayer por la tarde la silla presidencial de forma interina.

Antecedentes. Ayer mismo por la mañana, el Senado sancionó el proyecto de ley que suma Bs 70 millones a los 68 millones asignados a la UPEA con anterioridad, lo que casi duplica sus ingresos por subvención ordinaria, sin contar los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Desde abril, la UPEA se moviliza en las calles de El Alto y La Paz y exige la modificación de la Ley 195 de Coparticipación Tributaria para obtener mayor presupuesto; Nogales sostiene que el déficit de la UPEA alcanza a los Bs 152 millones.

"Reiteramos nuestra voluntad al diálogo abierto y sin condiciones, para solucionar el problema económico que atraviesa nuestra universidad", manifestó el rector en su misiva.

Protestas. Tras la sanción, estudiantes de la UPEA retornaron a las marchas en cercanía de Plaza Murillo donde volvieron a detonar una gran cantidad de petardos y gritos de condena a la decisión gubernamental de dar por cerrado el tema presupuestario.

140 millones de bolivianos

exige la UPEA para cerrar la gestión, según informaron.

