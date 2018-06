Vecinos de Normandía

Rechazo a ampliación de plazo, anuncian movilizaciones

Acción. Exigen que se cierre el vertedero este 30 de junio. Critican a la Gobernación por fijar fecha y luego cambiarla.

Jueves, 21 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Vertedero. A diario se generan más de 1.400 tn de basura en la ciudad.

Los vecinos de los alrededores del vertedero de Normandía rechazan la ampliación del plazo para el traslado de este relleno y anunciaron movilizarse desde este lunes. Anoche tuvieron una asamblea de emergencia en la que determinaron medidas. Según una auditoría ambiental el plazo de cierre de operaciones estaba fijado para este 30 de junio, pero la Gobernación cruceña lo alargó un año más.

Críticas de los vivientes. Seferina Ortiz, una mujer de la tercera edad que vive hace 15 años en Villa Viana, a unos metros del vertedero, indicó que en la última reunión de los vecinos, hace dos meses, les confirmaron que en junio dejaría de operar el vertedero, por lo que ya estaba descontando los días para esa fecha. "Son años que estamos viviendo mal. Ya no queremos que se quede más (el vertedero). Cuando hay vientos de sur el olor no se puede soportar. Paramos con dolor de cabeza. Cuando llueve se estanca el agua sucia y nos sale sabañón (hongos)", lamenta. En el barrio San Juan Bautista, el vecino Alejandro Tapi, que vive 10 años en la zona, indicó que ya está cansado de "falsas promesas de traslado" por lo que puso en venta su terreno hace más de seis meses pero a la fecha no tuvo éxito. Consideró que en los últimos meses la dirigencia vecinal está muy tranquila y que "sin presión las autoridades no cerrarán el vertedero".

"Mi señora dice, 'es soñar que el vertedero se traslade'. Pero ya no queremos más. A ver que venga la gente de la Gobernación a vivir aquí y después recién determine si amplía o no el plazo. No se puede vivir así", dijo.

En la urbanización Valle del Sur, la vecina Mariluz Rojas indicó "no se puede hacer caso omiso a los resultados de una auditoría. Cuando llueve eso (el vertedero) rebalsa y se llenan las calles de agua hedionda y cuando hay calor fuerte nos llenamos de moscas. Se tiene que cerrar". Otra vecina, Andrea Huarachi, indicó que hace años compró su terreno y se resistía a ocuparlo para evitar el olor, pero finalmente se trasladó hace un año ante el anuncio del cierre este mes. "El olor es fuerte. No se puede aguantar", criticó. En Pueblo Nuevo, Carla Mamani cuestionó que no se cumplió con la fecha del traslado. "Se puso una fecha en base a un estudio. No sabíamos que se podía ampliar. No está bien. Vamos a protestar", dijo.

Anuncian acciones. El dirigente del distrito 14 (Paurito), Néstor Silva, aseguró que desde el lunes comenzarán las movilizaciones hasta el Palacio de Justicia y luego hacia el Concejo. "¿Cómo si una auditoría establece fallas y fija una fecha de traslado se puede ampliar?. Hasta ahora no nos llamaron (Alcaldía). No hay mesas de diálogo para informar. Lunes inician las marchas y vamos a ver qué recurso legal se puede presentar", agregó. Según la resolución emitida por la Gobernación cruceña la ampliación del plazo se debe a que la Empresa Municipal de Aseo Urbano (Emacruz) presentó una auditoría voluntaria en la que demostró que Normandía tiene la capacidad volumétrica de seguir operando un año más hasta que se consolide el nuevo sitio. También se justifica que es por motivos de salud pues "a diario se generan más de 1.400 toneladas de basura".

El gerente de Emacruz, Johnny Bowles, enfatizó que "considero que se autorizó la ampliación porque se evidenció que hay mejoras en la compactación de residuos". Adelantó que prevé que el nuevo sitio denominado Complejo de Residuos, que estará ubicado en la zona sur, funcione desde marzo del 2019. Para la primera fase en el Plan Operativo Anual (POA) 2018 se destinó Bs 15 millones.

23 Abril

del 2015 se informó de la auditoría que fijó la fecha de cierre.