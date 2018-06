Persiste el conflicto por deuda de regalías

Fracasa intento de diálogo

Polémica. Amdecruz cuestiona falta de voluntad del gobernador Rubén Costas. Gobernación dice que los alcaldes incumplieron las condiciones para el encuentro.

Jueves, 21 de Junio, 2018

La búsqueda de una solución a las protestas de alcaldes por pago de regalías se estanca.

Pese al anuncio de diálogo entre la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y la Gobernación cruceña, no se logró instalar un mesa de trabajo ayer al final del día como se tenía prevista.

Los alcaldes de Amdecruz piden a las autoridades de la Gobernación el pago de regalías provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Por este motivo, desde el pasado lunes llevaron adelante un bloqueo de carreteras en el departamento.

Situación. La Gobernación cruceña invitó a los alcaldes movilizados, liderados por Amdecruz, a una reunión a las seis de la tarde, con la condición de levantar todos los puntos de bloqueo que se tenían instaurados en varias carreteras en el departamento.

La invitación fue aceptada y se confirmó la asistencia a dicho encuentro.

Amdecruz en reunión interna acordó dejar en pausa los puntos de bloqueo, mientras dure el diálogo con el gobernador Rubén Costas y levantar definitivamente la medida de presión si se lograba llegar a un acuerdo.

Sin embargo, los alcaldes que llegaron al edificio de la Gobernación a las 6 de la tarde no fueron recibidos y esperaron dos horas para que se inicie el encuentro.

Al cumplirse las dos horas, Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz, junto a los demás alcaldes y dirigentes de organizaciones sociales de Santa Cruz, abandonaron la Gobernación cuestionando la falta de voluntad de las autoridades departamentales por no recibirlos. "Es una burla lo del gobernador, convocarnos y luego no asistir, no le ha dado la voluntad de recibirnos", dijo Vallejos, anunciando nuevas medidas de presión.

Respuesta. Desde la Gobernación, Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación, informó que no instalaron el diálogo ante el incumplimiento de Amdecruz de no levantar los bloqueos en las carreteras de la región. "Hemos tenido la voluntad de buscar una solución al problema, Los hemos convocado al diálogo con una sola condición, de que las vías estén expeditas, pero ante el incumplimiento de algunos municipios nosotros no podemos permitir que se tome como rehenes a la población", manifestó Peña.

Aseguró que la Gobernación está dispuesta a sentarse a dialogar con Amdecruz, cuando las medidas de presión y el perjuicio al departamento haya finalizado.

"Los invitamos al diálogo y hemos cedido a todas las peticiones que nos hicieron, pero no cumplieron y eso nos demuestra que detrás de la movilización existen intenciones políticas de afectar la gestión de la Gobernación", añadió.

3 Días

De bloqueo se cumplieron como las medidas de presión de Amdecruz.

400 Millones

de bolivianos es lo que Amdecruz aduce que debe la Gobernación.