Con lo mejor de la producción artesanal del país

Walisuma apunta a ser franquicia

Objetivo. Artesanos buscan revalorizar en el mercado la producción echa a mano.

Jueves, 21 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Exposición. La marca realizó un show room en un hotel de Santa Cruz.

Bufandas, chompas, abrigos, guantes, gorros para abrigarse en este invierno confeccionadas con telas de aguayo, baby alpaca, son algunas de las prendas artesanales que presenta Walisuma que busca revalorizar en el mercado la tradición e historia de los artesanos bolivianos. Son 60 marcas unidas en una sola para poder identificarse con lo mejor que tiene el país.

Más de mil artesanos conforman la marca. "Walisuma" es una palabra aimara que significa "lo más mejor", así lo dio a conocer su gerente general Patricia Rodríguez, quien indicó que la marca aglutina a 1.300 artesanos de todo el país, la misma que tuvo sus inicios hace ocho años atrás en el marco de un proyecto que tenía el objetivo de crear una marca país para identificar la mejor artesanía boliviana con alto valor agregado o high-end. "Bolivia no es muy competitiva en artesanía comparada con Perú, China o India, entonces lo que Walisuma propuso fue buscar a los mejores productores, potenciarlos para que puedan ser cada vez mejores y posicionarlos", explicó Rodríguez a tiempo de agregar que Walisuma funciona como su brazo comercial para que cada artesano no descuide su producción en la búsqueda de mercado.

Las características de los productos. No solo ropa de invierno, sino otros productos como joyas, bijoutería, carteras, billeteras de cuero, entre otros, se pueden encontrar en el portafolio de Walisuma. "La idea es que todos los productores que conforman la oferta Walisuma, deben calzar los requisitos, uno de ellos es que se refleje nuestra identidad nacional, ya sea en el diseño que debe representar motivos autóctonos, como por ejemplo el aguayo o bordados típicos y si no los tiene en sus diseños, el material debe ser de la región", explicó.

Apuntan a ser franquicia. Por el momento solo se tienen dos tiendas en La Paz, es por ello que desde hace dos años trabajan en un modelo de franquicia para poder expandirse en el mercado no solo nacional sino internacional.

"Hay propuestas para llevar los productos fuera de Bolivia, pero mientras no tengamos el modelo de franquicia no lo podemos hacer, porque no queremos que sea solo una tienda que se abre o se cierra"; acotó Patricia Rodríguez.

40 Por ciento

de los artesanos que componen Walisuma son de Santa Cruz.