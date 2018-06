Amoníaco, Ministro niega contaminación

Ministerio de Hidrocarburos

Producción. El titular de la cartera del Estado aseguró que se trata de una planta presurizada que garantiza su seguridad.

Jueves, 21 de Junio, 2018

El Gobierno a través del ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, negó la contaminación de las aguas del arroyo Quebrada Muñecas en el municipio Entre Ríos, por una posible fuga de amoníaco de la Planta de Bulo Bulo. Dijo que se trata de una planta petroquímica totalmente presurizada. "Emanación de amoniaco no hay porque es una planta totalmente presurizada; no hay un contacto con aire y amonio, ni urea con amonio porque es totalmente presurizada", señaló en el hall del Palacio de Gobierno.

El argumento. El titular de Hidrocarburos dijo que la información que tiene luego de las denuncias por supuesta contaminación provocada por la planta de amoníaco y urea, que "la Federación Campesina de Bulo Bulo, los asambleístas de la Gobernación de Cochabamba y el Ministerio de Medio Ambiente han hecho una evaluación, un análisis de las aguas y han concluido que no hay contaminación".



Desde la oposición. Sin embargo, el senador Óscar Ortiz solicitó a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría ambiental a las aguas del arroyo mencionado así como a la planta de amoníaco y urea para determinar la magnitud de los daños ambientales ocasionados, luego que se evidenciara la muerte de peces y afectación en la flora de la zona. "Me han confirmado distintos expertos, que conocen la planta por dentro, que la razón principal de la contaminación es que no se tiene una planta de tratamiento de aguas industriales. Solo tiene un tanque por precipitación, para que se asienten las impurezas al fondo, y un filtro mecánico. Esto es insuficiente para depurar los más de 100 químicos que intervienen en el proceso de producción del amoníaco", señaló.

Según el legislador, mientras la planta de amoníaco y urea no cuente con una planta de tratamiento de aguas industriales, avanzará la contaminación. "Nadie puede entender cómo han construido una planta de casi $us 1.000 millones sin poner una planta de tratamiento de aguas y cómo en el Ministerio de Medio Ambiente y la Gobernación de Cochabamba han otorgado la ficha ambiental y la autorización para el inicio de operaciones sin que cuente con la planta de procesamiento", cuestionó. Por tal motivo dijo que presentó una solicitud escrita dirigida al contralor general del Estado, Henry Ara, para que dé curso a la auditoría ambiental, ya que la contaminación puede provocar un daño mayúsculo considerando que las aguas del arroyo desembocan en el río Bulo Bulo, luego se conectan con el río Chapare y el Mamoré. "Podemos estar contaminando las zonas tropicales y amazónicas que son riquísimas en fauna y flora", dijo.

