Operaciones en el sitio debían concluir este 30 de junio

Normandía, amplían plazo de cierre, un año más

Caso. Vecinos critican decisión y exigen informe. Emacruz proyecta que en marzo del 2019 se aperture nuevo complejo de residuos.

Miércoles, 20 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Vertedero de normandía. Esta en la zona del Plan Tres Mil.

Se amplió el plazo de cierre del vertedero municipal de Normandía. Mientras que una auditoría ambiental que se realizó en el 2015 fijó este 30 de junio, es decir en 10 días, como fecha para el cierre de operaciones, se conoció que la Gobernación cruceña autorizó el funcionamiento por un año más, con la justificación de preservar la salud de la población pues a la fecha no está consolidado el nuevo sitio y a diario se generan más de 1.400 toneladas de basura. La determinación tomó por sorpresa a los dirigentes vecinales y a algunos concejales que criticaron la medida y anunciaron que pedirán informe.

Emacruz asegura que se mejoró la compactación. Según se conoció la solicitud de Emacruz, para la ampliación, incluyó una auditoría en la que se detalla la capacidad actual que tiene Normandía. La decisión de ampliación fue asumida a inicios de esta semana. Aunque desde la Gobernación cruceña evitaron ayer referirse al tema. El gerente general de la Empresa Municipal de Aseo de Santa Cruz (Emacruz), Jhonny Bowles, respondió brevemente por escrito. Él opinó que se aceptó la continuidad de las operaciones en el mismo relleno sanitario por un año más porque se evidenció que hay mejoras en la compactación de los residuos, "(0,95 tn/m3), lo que significa mayor peso por unidad volumétrica". "(Se) Continuará ocupando el espacio físico actual cumpliendo con la etapa de cierre técnico que implica monitorear la calidad de los factores ambientales (aire, agua, suelo entre otros)", dijo.

Desde hace más de un año en el vertedero funciona solo la fosa 7, aunque es la de mayor capacidad.

La ampliación toma por sorpresa a vecinos y concejales, pedirán informe. La ampliación tomó por sorpresa al secretario ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Omar Ribera, quien opinó que el vertedero ya debía cerrarse pues existen varias denuncias de los vecinos de que no está funcionando adecuadamente. Sin embargo, indicó que "si es que hay necesidad de ampliar y la Gobernación cruceña apoyó la decisión (nosotros) presionando no vamos a poder hacer nada. Entonces, hay que tener paciencia y esperar que no falta mucho, es un año más". Aunque el dirigente cuestionó que en el Concejo Municipal y en el Control Social "afines a la Alcaldía" no exista verdadera fiscalización pues estos temas que afectan a la población son los primeros que se deberían conocer. Agregó que pedirá un informe y que sí identifica irregularidades las denunciará.

El concejal por Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Jhonny Fernández, igual indicó desconocer la determinación, pero señaló que pedirá un informe sobre la justificación que se presentó a la Gobernación pues la Alcaldía tuvo más de dos años para gestionar el cierre. "No conocemos la justificación, ni qué problemas técnicos tuvieron para el cierre. Pediremos un informe para conocer el alcance que tiene esto. Lo último que tenía conocimiento es que se definió un nuevo terreno en la zona sur de la ciudad", remarcó a tiempo de recordar que él propuso que se busque una empresa para que convierta la basura en energía y que esto no se concretó.

El nuevo sitio aún no tiene licencia ambiental, se prevé que funcionará desde marzo del 2019. En febrero de este año, la Gobernación cruceña, categorizó el nuevo sitio, ubicado en la zona sur, para la construcción del Complejo Municipal de Residuos, pero este aún no tiene la licencia ambiental pues para ello se debe presentar un estudio de evaluación del impacto que tendrá. Según Emacruz esto está en proceso. Bowles adelantó que como fecha tentativa de implementación de la primera fase del nuevo sitio tienen de marzo del 2019.

En los últimos años se mencionó que se podría instalar un vertedero metropolitano que incluiría a los municipios de Cotoca, La Guardia, El Torno, Santa Cruz de la Sierra, Porongo y Warnes. Aunque esto fue descartado completamente.

2 Frecuencias

de recojo de basura hay en la ciudad, una en la zona norte y otra en la sur.

15 Millones para la primera fase del complejo

En el Presupuesto Operativo Anual (POA 2018) están contemplados Bs 15 millones para ejecutar la primera fase de este nuevo complejo de residuos municipal se detalló en una nota de prensa enviada por la Alcaldía cruceña en agosto del 2017. Según Bowles este monto inicial es para la habilitación de las celdas de entierro para el tratamiento de lixiviados, las oficinas administrativas y las balanzas para pesar los camiones, además del encerramiento del complejo. Luego de la puesta en marcha de este terreno se tiene previsto se sigan haciendo monitoreos a Normandía.