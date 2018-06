Firmaron un acuerdo

Bolivia fortalece comercio exterior con Ecuador

Datos. El año pasado el país exportó 59 millones de dólares hacia el mercado ecuatoriano.

Miércoles, 20 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Negocios. Representantes de Ecuador firmaron el acuerdo con el Ibce, además de exponer algunos productos Bolivia puede comprar.

Con el objetivo de fortalecer el intercambio comercial entre Bolivia y Ecuador, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Pro Ecuador, adscrito al Ministerio del Comercio Exterior e Inversión de dicho país, suscribieron un inédito “Acuerdo Marco de Cooperación” para el desarrollo de actividades conjuntas orientadas a una mayor integración económica y comercial, en función de lo cual trabajarán de manera conjunta en diferentes actividades de promoción con miras al fortalecimiento del comercio bilateral, en beneficio de sus agentes económicos

Balanza comercial entre ambos países. Gary Rodríguez, gerente del Ibce, con datos del Instituto Nacional de Estadística, indicó que el año pasado Bolivia le exportó a Ecuador 59 millones de dólares por 44 productos e importó 49 millones de dólares un total de 391 productos. "Tenemos mucho más para ofrecernos recíprocamente, Bolivia un mercado de exportación de 9.300 millones de dólares anuales y en el caso del Ecuador un mercado de importación cercano a los 20 mil millones de dólares por año", dijo Rodríguez, a tiempo de agregar que los principales productos que se han enviado desde Bolivia se han generado principalmente en Santa Cruz, como ser aceite crudo de soya, torta de soya, aceite crudo de girasol, entre otros. Mientras que del Ecuador se compra cocinas de combustible gaseoso, neumáticos, tubos de acero, pañales para bebés, papel para acanalar, etc. “Resulta importante que dos países pertenecientes a la Comunidad Andina (CAN) se comprometan a sumar sus capacidades técnicas para profundizar los lazos no solo de hermandad y diplomáticos, sino también, los de carácter comercial, en aras de un mayor aprovechamiento de la zona libre de comercio andina", acotó.

Bolivia un mercado para abrir el portafolio. Roberto Intriago, director ejecutivo de Pro Ecuador, considera a Bolivia un aliado estratégico motivo por el cual esta alianza permitirá una mejor integración entre los importadores y exportadores de ambos países. "Es importante destacar que para crecer tenemos que abrirnos con un nuevo portafolio con nuevos productos y alternativas de crecimiento y al mismo tiempo no desenfocarnos de los productos tradicionales en mayor volumen", explicó Intriago.

El acuerdo implica la generación de misiones comerciales, consultorías y estudios enfocados al desarrollo económico, social y medioambiental con ámbito internacional, nacional y regional; la generación de actividades de promoción, fortalecimiento de capacidades en conjunto con la difusión de información, resultados y actividades lo que permitirá el desarrollo sostenible de Bolivia y Ecuador.

7 años

Bolivia exportó hacia Ecuador un total de 818 millones de dólares, según datos del INE.