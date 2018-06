En el mercado de Chicago

Grano de soya registra su precio más bajo

Productores. Aseguran que no se verán afectados porque están en época de siembra.

Miércoles, 20 de Junio, 2018

Desde que arrancó junio, la soya en el mercado de Chicago no para de bajar, ayer se registró un desplome del 5,1%, es decir a $us 316,74 la tonelada que es su menor valor desde marzo de 2016. De esta manera, la soya se hunde casi 20% desde su máximo de 2018, considerando que el 5 de marzo estaba a $us 391,97. Pese a esta realidad originada por la relación comercial entre Estados Unidos y China, los productores bolivianos aún no sentirán los efectos, toda vez que están en época de siembra de invierno y esperan que cuando llegue la cosecha los precios hayan mejorado.

Actualmente no hay una afectación inmediata Demetrio Pérez, expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO) y productor de soya, indicó que actualmente en el mercado interno no hay soya para vender, es decir que toda la cosecha de verano 2017 - 2018 ya se vendió y los únicos que saldrían perjudicado con esta baja de precios sería el productor que decidió guardar en silos. "El efecto no es tan grave en estos momentos porque estamos en una etapa de siembra, es decir que más adelante pueda mejorar estos precios, eso lo veremos cerca de la cosecha de invierno que es en los meses de octubre o noviembre., si hasta entonces no mejora ahí si va a ser un perjuicio para el productor", dijo Pérez, a tiempo de agregar que si el precio internacional no baja de los 300 dólares todavía es algo razonable, pero si esta llega a bajar a un precio inferior a los $us 300 puede crear ciertos inconvenientes para el productor, no pudiera cumplir con sus obligaciones, tanto en los créditos bancarios como en las casas comerciales y otros costos de producción.

Países de la región preocupados. Por su parte el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, dijo el que la disputa comercial entre Estados Unidos y China era "muy nociva" para los intereses empresariales del país, uno de los grandes exportadores mundiales de materias primas como la carne y la soya. La escalada en el conflicto podría elevar los precios locales de la soja, pero tendrían un impacto negativo para los productores de proteína animal, declaró Maggi.

2 Precios

de la soya se maneja en Bolivia, uno que es facturado, el otro que es el RAU.