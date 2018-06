Chuquisaca

Mesa dice estar dolido de ser acusado por el caso Quiborax

Martes, 19 de Junio, 2018

“A mí en lo personal, como representante oficial para la causa marítima, me duele profundamente el hecho que el Procurador General me acusa a mí que soy el portavoz oficial de Bolivia en la causa del mar y le da la mano, le sonríe y le entrega 42,6 millones de dólares al abogado de Quiborax y al abogado de Chile en la causa que tiene Bolivia ante La Haya”, dijo este martes el expresidente Carlos Mesa poco después de presentarse a declarar ante la Fiscalía General del Estado en Sucre.

Explicó que ha solicitado a la Fiscalía rechazar la denuncia en su contra formulada por el Procurador Menacho por supuestos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes; incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, al haber revertido las concesiones de la empresa chilena sobre el Salar de Uyuni en 2004.

Dijo que al contrario la Fiscalía debería poner al otro lado de la balanza, la denuncia que presentó contra el exministro de Defensa Legal del Estado y luego Procurador del Estado, Héctor Arce, al actual Procurador Pablo Menacho, ministro de Minería, Cesar Navarro y la exministra Elizabeth Arismendi, por haber negociado el desistimiento de una causa penal que involucraba al principio socio de Quiborax en Bolivia y haber acordado pagar $us 3 millones, retractarse y luego terminar pagando 42,6 millones.

“En mi respuesta yo planteé que yo no me consideraba de convicción una persona sujeta a una denuncia y una acusación que fuera justa y que me remitía los memoriales presentados”, declaró el exmandatario.

Precisó que en dos memoriales pidió que no sea acusado sino que se incorpore a los actuales funcionarios y en un tercer memorial formuló denuncia pidiendo abrir investigación contra los funcionarios del expresidente Evo Morales sobre las irregularidades encontradas y el proceso de negociaciones que comenzó a negociar la indemnización.

Al salir de las oficinas de la Fiscalía algunos simpatizantes comenzaron a vitorear “se siente, se siente Mesa presidente” y fue consultado si esas manifestaciones le anima a ser candidato.

Mesa respondió: “no...lo que me anima es saber que voy por el camino correcto, que defiendo los intereses de Bolivia y que en este caso es establecer responsabilidad sobre los funcionarios del presidente Evo Morales.

Indicó que siente haber dejado un buen recuerdo de su gobierno en Sucre, a decir por las expresiones de cariño y la solicitud de varias fotografías y agradeció a la ciudadanía las muestras de simpatía.