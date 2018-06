Albarracín denuncia que el TSE no recibe al Conade pese a reiteradas solicitudes

Martes, 19 de Junio, 2018

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no recibe desde hace meses al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), pese a las reiteradas solicitudes en las que le piden que haga respetar los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.



"Hace bastante tiempo, ya meses, que hemos enviado notas escritas solicitando audiencia al Tribunal Supremo Electoral, ellos tienen la obligación de escucharnos, pero nos fueron dilatando y dilatando, y de lo que se trata es de recordarle al órgano electoral que la institución democrática estatal encargada de hacer prevalecer los resultados del 21 de febrero de 2016 se llama Tribunal Supremo Electoral", manifestó Albarracín, también miembro del Conade.



El 21 de febrero de 2016 la población en un referéndum dijo no a la reforma de la Constitución Política del Estado para habilitar a Evo Morales a una nueva repostulación en 2019, sin embargo el Gobierno desconoció los resultados y mediante un cuestionado fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó a Morales de manera indefinida.



El TSE, en ejercicio de su autonomía, agregó el rector de la UMSA, en respeto al ordenamiento jurídico, a la democracia participativa, sobre todo, y tomado en cuenta que es el que ha llevado adelante el referéndum y declarado ganador a la opción del No, "tiene que hacer prevalecer el ejercicio de su autonomía".



"De tal manera que el fallo de seis individuos pagados, sobornados o presionados políticamente, que conformaban el Tribunal Constitucional, no causa estado frente a un poder independiente como es el órgano electoral", apuntó.



El Conade convocó a un plantón para el miércoles 20 de junio frente al Tribunal Supremo Electoral para exigirle que no guarde "silencio cómplice" en la vulneración de la voluntad popular que el 21 de febrero de 2016 le negó a Evo Morales la posibilidad de repostularse nuevamente.



Indicó que el órgano electoral no tendría que aceptar la postulación de Evo Morales y Álvaro García Linera en los comicios de 2019 porque hay una prohibición constitucional y "además un referéndum donde el pueblo dijo no, eso respalda al TSE".