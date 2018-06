Plataformas se movilizan exigiendo respeto al voto

Protestas por 21F activan mitin y caravana

Acciones. En La Paz el Conade convoca a un plantón frente al TSE para que se pronuncie sobre el tema.

Martes, 19 de Junio, 2018

Plataformas convocan a la Caravana por la Democracia de este jueves por el 21F.

Rumbo al 21 de junio, las plataformas ciudadanas anuncian movilizaciones para recordar el 21F y reiterar el pedido de respeto al voto.

Un mitin en la plaza 24 de Septiembre y la Caravana por la Democracia, son las actividades de protestas que se tienen previstas en Santa Cruz.

Las plataformas ciudadanas exigen a las autoridades nacionales el respeto al voto del referéndum del 21 de febrero donde ganó el no a la reelección de Evo Morales en la presidencia, a la misma vez están en contra del fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que dio vía libre a la reelección indefinida de las autoridades electas, por encima del 21F.

Actividades. Eduardo Gutiérrez, de la plataforma SOS.Bolivia, confirmó que este jueves se llevará adelante la “Caravana por la Democracia” en su segunda versión.

En esta oportunidad el recorrido será desde el quinto anillo de la doble vía a Cotoca hacia el municipio de Pailón, desde allí la caravana retornará hacia la capital pasando por las poblaciones de Puerto Pailas, Montero Hoyos y culminando en Cotoca, con una pequeña concentración en el que elevarán una sola voz por el pedido de respeto al 21F. "Invitamos a la población a que se sume a esta actividad pacífica que ya el anterior mes tuvo éxito en nuestro recorrido por el norte del departamento. Solo estamos pidiendo el respeto a nuestro voto, que lo que nosotros los bolivianos decidimos en las urnas se respete y se cumpla", manifestó.

Indicó que para esta actividad se tiene previsto que varias asociaciones y clubes de vehículos también participen.

A su turno, otro grupo de plataformas ciudadanas, también ha planificado para este 21 de junio, un mitin en la plaza principal 24 de Septiembre, en donde se tendrá la participación de al menos 7 grupos de jóvenes con el mismo propósito.

La plataforma G-21, que conforma este grupo, convocó a la población a que participe de esta actividad pacífica para hacer un llamado de respeto al voto ciudadano expresado el 21F.

A las 18 horas está marcada la cita para la concentración en la plaza principal. Los activistas esperan la presencia multitudinaria de la población cruceña, aprovechando el día feriado de este jueves.

Molestia. Por otro lado, en La Paz, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) también se reactiva por el 21F.

Organizan una marcha y un plantón para este miércoles frente a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en defensa del resultado del 21F.

La presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal; Cristóbal Huanca del Conamaq orgánico; Waldo Albarracín, rector de la UMSA; Juan Carlos Núñez de la Fundación Jubileo y el exdefensor del pueblo, Rolando Albarracín, señalan que este acto de protesta y de reivindicación de la democracia no está aislado de situaciones violentas y vulneradoras de derechos que se vienen implementando desde el Gobierno y desde el Estado.

Señalan que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede guardar un silencio cómplice con aquellas personas que pretenden vulnerar la voluntad popular, la Constitución Política del Estado (CPE), la democracia y los mismos derechos humanos.

Es por ello que bajo la consigna "basta ya", "respeto al 21F", "no más corrupción", "no más criminalización de la protesta" y "no más muertos", los líderes del Conade firmaron la convocatoria para este miércoles 20 de junio a partir de las 11 de la mañana en la plaza Avaroa frente al TSE.

2 Años

y cinco meses llevan manifestándose las plataformas ciudadanas.