Obras en el lugar

Barrio Brígida, hay disconformidad en uso de terreno

Predio. Los rotarios quieren construir un albergue para mujeres con cáncer y vecinos piden una cancha y ciclovía.

Martes, 19 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Actividad. Miembros del Rotary Club llegaron al terreno para colocar la piedra fundamental, lo que alertó a los vecinos.

No hay conformidad total para el uso de un terreno en el barrio Brígida. Mientras ayer, luego de un acuerdo con la Alcaldía, integrantes del Rotary Club Santa Cruz colocaron la piedra fundamental y anunciaron la construcción de un albergue para mujeres con cáncer. La dirigencia del barrio se presentó al lugar y aseguraron impulsan hace un año la construcción para un campo deportivo, por lo que se declararon en emergencia y piden reunirse con las autoridades. Aunque estas indicaron que se podría compatibilizar los dos proyectos, hay resistencia de un grupo.

Obra benéfica tendrá capacidad para 40 mujeres y 20 niños. La presidente de Rotary Club Santa Cruz, Carmen Cueto de Barbery, informó que hace un año están haciendo gestiones para que la Alcaldía les ceda un terreno para la construcción de este centro que albergaría a 40 mujeres y 20 niños mientras reciben tratamiento en el Oncológico. Detalló que ya consiguieron el 60% del costo total de inversión que asciende a $us 350.000. "Se continuará tocando puertas para la donación, por ejemplo de material. Es una casa de acogida donde ellas podrán cocinarse, tendrán terapias ocupacional", aseveró.

Proyectan que se concluya la obra en un año y medio. Cueto explicó que al finalizar se entregaría la construcción para que la Alcaldía sea la que la administre.

Los del Rotary observaron que el desacuerdo de los vecinos se debe a que recientemente, hace un mes, cambiaron de directiva.

Piden información y respetar proyecto. El presidente del barrio, Erwin Rojas, observó la falta de información para el uso del terreno pues actualmente ya cuentan hasta con diseño final del proyecto deportivo que incluye una cancha sintética y un sector de ciclovía. Sobre la posibilidad de compartir el terreno, Rojas indicó que los vecinos se declararon en emergencia y analizarán la situación en una asamblea, aunque con sus palabras demostró que aún hay rechazo. "No están dispuestos a permitir (la construcción de otra obra). Habrá vigilia hasta que la Alcaldía como gobierno municipal ceda la propiedad al deporte. Ellos deberían charlas. Dar una solución", dijo a tiempo de indicar que no están en contra del albergue en sí, sino de la falta de información.

La arquitecta Carla Jordán, quien indicó ser funcionaria de la Alcaldía y mostró planos del proyecto deportivo, señaló que se deben poner de acuerdo con la subalcaldía, pero que existe la posibilidad de conectar ambos proyectos.

La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, indicó que 11 concejales aprobaron el convenio con el Rotary Club para la construcción del albergue y que este puede ser complementario con el campo deportivo. Pidió a los vecinos, enviar una carta para que se les escuche. “Pido la reflexión, Gracias a las damas rotarias. No con pelea, no con distanciamiento. Esta es una pequeña porción que no frenará a su proyecto", enfatizó.