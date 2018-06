Alistan proyecto sobre uso de manillas electrónicas para descongestionar cárceles

El Magistrado aclaró este lunes que el beneficio no podrá llegar a todos los reclusos y que se hará una distinción de acuerdo a los tipos penales

Lunes, 18 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Magistrado Esteban Miranda del TSJ. Foto: ACLO Chuquisaca

El magistrado Esteban Miranda del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que se tiene listo el anteproyecto de ley para la implementación de manillas electrónicas con el objetivo de descongestionar las cárceles del país.



"El anteproyecto hace referencia al uso de manillas electrónicas, que tiene como sustento principal descongestionar las cárceles, de tal manera que algunos que están privados de libertad puedan cumplir su condena fuera de los recintos penitenciarios, realizando sobre todo trabajos comunitarios que podrían ser motivo para la disminución de sus penas y sobre todo el descongestionamiento de las cárceles", comunicó Miranda a Aclo.



El viernes en Cochabamba, el Tribunal Departamental de Justicia entregó al TSJ el anteproyecto de ley de implementación de manillas electrónicas en las cárceles, en el marco de las políticas de seguridad ciudadana en Bolivia.



El Magistrado aclaró este lunes que el beneficio no podrá llegar a todos los reclusos y que se hará una distinción de acuerdo a los tipos penales. Por otro lado manifestó que la medida también beneficiará a las víctimas de violencia, para que sus agresores no puedan revictimizarlas y para personas deudoras de beneficios sociales.



Informó que en la cumbre de Seguridad Ciudadana realizada esta gestión en Tarija se determinó que la prueba piloto sea realizada en Cochabamba, con una llegada de 500 beneficiarios. La autoridad judicial no pudo dar un aproximado de cuantas personas se beneficiarían a nivel nacional, debido a que se debe hacer un mapeo de acuerdo a los tipos penales.



Asimismo detalló que quienes adquieran el dispositivo y sean objeto de monitoreo, deberán asumir el costo de al menos Bs 700 por el mismo, ya que saliendo de los recientes carcelarios podrán trabajar en alguna labor.