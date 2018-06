Morales aclara a Piñera que Bolivia no admite que el Silala sea un río internacional

El 2016 Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y pidió al máximo tribunal que declare el carácter internacional del Silala

Lunes, 18 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Aguas del Silala. Foto: Página Siete

El presidente Evo Morales aclaró este lunes a su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, que la decisión de Bolivia de no contrademandar en la controversia por las aguas del Silala, que tiene con ese país, no significa que admita que se trate de un río internacional.

"Chile se equivoca si considera que Bolivia admite que aguas del manantial del Silala son 'río internacional'. Los ductos artificiales para desviar esas aguas son prueba del uso indebido e ilegal de ese recurso natural. Sin descartar el diálogo, haremos prevalecer nuestro derecho", escribió Morales en su cuenta de Twitter.



Previo a su embarco hacia China, Morales dijo, en declaraciones a Efe, que "inicialmente se ha pensado en la contrademanda, pero por recomendaciones jurídicas de carácter internacional se ha descartado".



Al conocer estas declaraciones, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ratificó la posición de su Gobierno de que el Silala es un río internacional.



"Ante la decisión de Bolivia de no contrademandar, ratificó la posición chilena: el río Silala es un río internacional. Chile usa sus aguas de acuerdo al derecho internacional y tiene plena confianza en la fortaleza jurídica de su demanda ante la Corte Internacional de Justicia", escribió Piñera en su cuenta de Twitter.



A esta expresión de júbilo se sumó la de Roberto Ampuero, Ministro de Relaciones Exteriores del país trasandino que expresó que el desistimiento de Bolivia se debe a la fortaleza de los argumentos de Chile que "no deja dudas" para la contraofensiva boliviana.



"Bolivia decidió no presentar una Contrademanda en el caso Silala. Una cosa es segura: la fortaleza de los argumentos de Chile no deja espacios para dudas ni contraofensivas. El Silala es un río internacional, el derecho internacional da derecho a Chile a usar sus aguas", escribió en Twitter.



El 2016 Chile demandó a Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya y pidió al máximo tribunal que declare el carácter internacional del Silala, que reafirme el uso equitativo de las aguas que fluyen por el mismo y que no se afecte la cantidad o calidad de las aguas por parte de Bolivia y presentó su memoria en julio 2017.



Bolivia debía presentar la contramemoria el 3 de julio.