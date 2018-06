Corre ultimátum de la UPEA desde hoy

Según Guillén UPEA pide para sueldos

El conflicto alcanza 27 días sin solución. Demandan un presupuesto de Bs 330 millones. No hay señales al respecto.

Lunes, 18 de Junio, 2018

Ref. Fotografia: Se anticipa marchas, bloqueos de calles y amenazas de enfrentamiento con la Policía.

Mientras los estudiantes y docentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) sostienen implacable el ultimátum de 48 horas al Gobierno desde el pasado sábado para que haya un diálogo sincero y solución, el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén, en contacto con los medios de La Paz, aseguró que dicha universidad "quiere más presupuesto para salarios, no para mejor educación" y convocó a estudiantes y padres de familia a ejercer control social sobre las finanzas y la calidad educativa de esa casa de estudios.

Argumentó que en la última década se benefició con un incremento presupuestario sostenido, de 17 a 220 millones de bolivianos, pero "sus mismas auditorías dicen que su ejecución no es confiable, genera susceptibilidad otorgarle mayores recursos a una institución que no puede demostrar para qué lo necesitan", enfatizó.

Además, mencionó que en comparación con otras universidades estatales, la UPEA tiene el mayor plantel docente "pero no ha podido certificar el número de alumnos, y solo ha ejecutado el 25% de recursos del IDH destinados a infraestructura y equipamiento".

Los de la UPEA. Tanto docentes y estudiantes de dicha casa de estudios superiores rechazaron la propuesta de Bs 70 millones del Gobierno por lo que piden un incremento de Bs 260 a 330 millones.

En respuesta a ello, Guillén aseguró que al ejecutivo le queda claro que "en lugar de proveer mejores condiciones, (las autoridades) vienen a pedir presupuesto para seguir gastando en salarios. En gasto corriente son muy eficientes porque se pagan salarios, pero en infraestructura y tecnología en el aula no ejecutan", puntualizó.

Además, el ministro de la cartera de Finanzas reveló que en la mesa de negociaciones quedó claro que las autoridades "no tienen un plan de inversiones y nunca han podido demostrar para qué quieren el incremento".

Lo del plazo. Además del ultimátum, la UPEA ha decidido mantener en movilización permanente a partir de este lunes. Advierten con denunciar a los organismos nacionales e internacionales la “persecución política, con amedrentamientos, detenciones a las autoridades, dirigentes, docentes, estudiantes y administrativos, al estilo de la dictadura”.

Exige al Gobierno que retire la campaña difamatoria de los spots publicitarios en contra de la UPEA, que tiene costos que sobrepasan el millón de bolivianos por día", precisaron los estudiantes de la UPEA.