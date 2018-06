Una labor social voluntaria

El espíritu solida rio de las iglesias Colectan ropa de invierno para ayudar a combatir el frío

Han formado diversas campañas para llevar abrigo a familias de escasos recursos, personas en situación de calle, hogares y asilos.

Lunes, 18 de Junio, 2018

Ayudar al prójimo” es el lema que une a las iglesias, que en esta temporada de invierno recaudan ropa y reparten alimentos a personas en situación de calle, hogares, asilos de ancianos y familias de escasos recursos. Las bajas temperaturas en nuestra ciudad, hacen que diversos grupos voluntarios e instituciones organicen diferentes campañas de solidaridad para ayudar a los demás. Entre estos grupos están las iglesias que realizan una labor social generosa y desinteresada, dirigida principalmente hacia las clases más humildes y necesitadas de la sociedad. "La fe y el amor nos mueve a ayudar a los demás. Una fe sin obras no tiene sentido", expresó, José María Castedo, pastor de la iglesia Tiempo de Cambio.

Campañas solidarias. Con el objetivo de recaudar la mayor cantidad de accesorios de invierno como ser: ropa, colchas, edredones y alimentos, las iglesias trabajan en diversas campañas. La convocatoria para que las personas puedan hacer llegar sus donativos lo realizan a través de sus diferentes cultos y mediante sus redes sociales.

"Abrigame" es el nombre de la campaña organizada por la iglesia Tiempo de Cambio, en la que más de 200 jóvenes voluntarios salen a las calles y entregan abrigo y comida a las personas. También ayudan a diferentes asilos de ancianos, indicó el pastor Castedo. "No debe existir el egoísmo en el corazón del ser humano. Muchas veces estamos enfocados en nuestras necesidades, en nuestras actividades diarias y nos olvidamos de que hay gente que está con necesidad".

Por otra parte, la iglesia Casa de Oración Bolivia, con su campaña "Bendecidos para bendecir" recolectan donativos para ayudar al centro de rehabilitación "Arca de Noé". Gabriel Rosales, miembro de esta iglesia, explica que este centro alberga a más de 200 personas, que siguen un tratamiento de rehabilitación de las drogas. También, reparten los donativos a personas de escasos recursos que asisten a su iglesia.

De igual forma, otro de los equipos solidarios, se encuentra en la iglesia Internacional de la Familia, que tiene organizado un ministerio de misiones, así lo manifiesta Graciela Cuchallo, perteneciente a esta iglesia. "En este ministerio trabajamos más de 70 personas, movidos con un solo fin, que es ayudar a los demás. Hemos llegado a San José de Chiquitos, San Julián y Camiri, entregando donativos a familias de escasos recursos".

Movido por la fe. El pastor, Ademar Gómez Ortega, lleva 15 años alimentando a más de 130 niños. El comedor "Corbán" ubicado en el barrio los Chacos sirve comida a niños de familias de escasos recursos, que asisten a este lugar de lunes a viernes. "Yo soy un hombre de fe, gracias a Dios no faltan personas de buen corazón que ayudan a que este comedor siga funcionando".

Aparte del alimento físico que reciben, el pastor Ortega se encarga de inculcar valores en ellos, hablándoles acerca de que las pandillas, los vicios y los malos actos no deben ser parte de su vida, porque ellos deben estudiar y ser niños de bien para luego aportar a la sociedad y ayudar de la misma manera que fueron ayudados.

Asimismo, manifiesta que, pese a no recibir ayuda de la Alcaldía ni de la Gobernación, nunca ha faltado un plato de comida para los niños. "La fe es la certeza, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve", añadió.

Datos. Duberti Soleto, director del Servicio de Políticas Sociales de la Gobernación, indicó que en Santa Cruz existen 62 casas de acogida para tratar diferentes problemáticas. Están los hogares para niños, para personas con problemas mentales, con discapacidad y para adultos mayores.

Estos hogares reciben ayuda de la Gobernación. Sin embargo, diferentes grupos solidarios también los apoyan. Asimismo, señaló que en el censo realizado el 2015, por la Unicef (El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), Junto a la Gobernación de Santa Cruz, se constató que un promedio de 175 niños viven en situación de calle. Para la gestión del 2018, habría incrementado a más de 200 niños.

En el caso de los adultos que viven en situación de calle se tiene un promedio de 800 a 1.000 personas.

¿por qué muere la gente de frío?

Diferentes partes del mundo han sido azotadas por una ola de frío, que ha causado decenas de muertes. La hipotermia es un trastorno letal que ocurre con la exposición prolongada al frío. Muchas de las víctimas son personas indigentes que viven en las calles, pero también pueden afectar a los ancianos y niños, en el interior de los hogares. La hipotermia, ocurre cuando la temperatura corporal cae debajo de los 35º C y el organismo no puede generar el calor necesario para garantizar el mantenimiento adecuado de las funciones fisiológicas La temperatura corporal normal es de 37º C y una caída de dos grados, aunque no parezca mucho, puede ser peligrosa y mortal.

Punto de vista

'La gente nos necesita, no seamos indiferentes'

Melitón Rosales

Apóstol de casa de oración Bolivia

Creo que hoy en día las personas son muy indiferentes. Porque usted sale a la calle y ve gente pobre, mendiga, enferma y las personas se pasan de largo. Y la indiferencia es sencillamente eso, no dar importancia al sufrimiento de los demás. ¿Dónde lo vemos? Cuando hay un accidente la gente en lugar de ayudar, se ponen a filmarlo.

Considero que este problema viene desde la cuna, son cosas que se van heredando de generación en generación. Para mí estas cosas son como maldición que llevan a la gente a ir en contra de la gente.

Pero cuando Cristo viene a la vida de una persona estas cosas cambian, porque Dios es el que pone en el corazón de las personas hacer actos de amor. El problema del ser humano radica en su corazón, ¿Por qué su corazón? -Dice en las escrituras que del corazón mana la vida, y si tu corazón es bueno haremos cosas buenas, pero si tu corazón es malo haremos cosas perversas. Nosotros hemos aprendido esto en Casa de Oración y siempre enseñamos que no tenemos que ser indiferentes con el sufrimiento de la gente, por eso es que la ayudamos.

